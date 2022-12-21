İşte BMC'nin askeri araçları... BMC, Türk savunma sanayisinin kara araçlarında bu yıl yaptığı 428 milyon dolarlık ihracatın yüzde 45'ini gerçekleştirdi. Kara aracı üreticileri arasında birinci olan BMC, savunma sanayisi üreticileri içinde ise 5'inci sırada yer aldı

Türk savunma sanayisindeki kara aracı üreticileri 428 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 45'ini tek başına yapan BMC, 192,6 milyon dolarla bu alanda lider oldu. Şirket, ihracat performansıyla tüm savunma sanayisi üreticileri arasında ise 5'inci sırada yer aldı. 1 | 7

Tasarım, üretim, geliştirme ve entegre lojistik destek gibi tüm süreçleri yerli ve milli imkanlarla kendi bünyesinde barındıran BMC, ana muharebe tankı, obüs sistemi, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar, lojistik destek araçları ve benzeri birçok farklı sınıfta askeri kara araçlarını ürün ailesinde bulunduruyor. 2 | 7

BMC'nin ürettiği Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçlar çeşitli silah, keşif-gözetleme sistemleriyle kullanıcısına destek oluyor. 3 | 7