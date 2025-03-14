İşte Mercedes'in en akıllı modeli! Yeni CLA'nın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz merakla beklenen yeni CLA modelini tanıttı. Şirketin bugüne kadar ürettiği 'en akıllı otomobil' olarak nitelendirilen yeni CLA'nın hem benzinli hem hibrit modeli piyasaya çıkacak. Mercedes CLA'nın bu iki modelinin Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. Elektrikli modelin menzili 792 kilometre olarak belirtildi. Gazeteci Emre Özpeynirci Mercedes'in yeni modeline ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
Alman otomotiv devi Mercedes dün şimdiye kadar ürettiği en akıllı otomobil olan CLA’yı dün İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen dünya lansmanıyla tanıttı.
Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre; yeni CLA, Mercedes-Benz’in geliştirdiği işletim sistemi MB.OS ile çalışan ilk araç olarak tarihe geçti.
Tamamen elektrikli olan yeni CLA’nın Alman devinin yenilenen elektrikli araç ailesinin de ilk modeli olma özelliği taşıyor.
Mercedes’in bu yeni modeli hem elektrikli hem de yüksek teknolojili hibrit (benzin) olarak piyasaya çıkıyor.