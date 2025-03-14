İşte Mercedes'in en akıllı modeli! Yeni CLA'nın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Alman otomotiv devi Mercedes dün şimdiye kadar ürettiği en akıllı otomobil olan CLA’yı dün İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen dünya lansmanıyla tanıttı. 1 | 12

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre; yeni CLA, Mercedes-Benz’in geliştirdiği işletim sistemi MB.OS ile çalışan ilk araç olarak tarihe geçti. 2 | 12

Tamamen elektrikli olan yeni CLA’nın Alman devinin yenilenen elektrikli araç ailesinin de ilk modeli olma özelliği taşıyor. 3 | 12