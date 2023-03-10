İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil: 50 bin liralık indirim Türkiye temsilciliği Ulu Motor tarafından gerçekleştirilen Leapmotor’un, ülkemize Çin’den ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenirken, ön siparişler alınmaya başlandı.

Nisan 2023 itibarıyla müşterilerine teslim edilecek olan Leapmotor T03 modellerinin mart ayına özel olarak sabitlenen ön satış fiyatı 699.000 TL olarak açıklandı. 1 | 6

Bu fiyatıyla Leapmotor T03, Türkiye pazarında satılan tamamen elektrikli en ekonomik otomobil özelliğiyle de dikkat çekiyor. 2 | 6

Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş şunları söyledi: “- Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığımız elektrikli otomobil marka temsilciliklerine Mart 2023 itibarıyla Leapmotor’u da ekledik. Türkiye pazarındaki elektrikli mobilite çözümlerine, uygun fiyatlı Leapmotor T03’ü sunarak önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz.” 3 | 6