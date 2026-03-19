Jeep’ten acil geri çağırma: Yangın riski nedeniyle binlerce araç toplatılıyor
Jeep Wrangler ve Grand Cherokee modellerinde tespit edilen batarya sorunu, yangın riski nedeniyle geri çağırma sürecini başlattı. Araç sahiplerine kritik uyarı yapıldı.
Avrupa’da araç güvenliği kapsamında dikkat çeken bir geri çağırma kararı alındı. ABD menşeli otomobil üreticisi Jeep’in bazı Wrangler ve Grand Cherokee modellerinde ciddi bir güvenlik riski tespit edildi. Yetkililer, araçların yüksek voltajlı bataryalarında ortaya çıkan sorun nedeniyle yangın tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
Geri çağırma, 1 Temmuz 2020 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen Jeep Wrangler ve Grand Cherokee modellerini kapsıyor.
Söz konusu araçlar, Avrupa’da belirli tip onay kodlarıyla satışa sunulmuş olup geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda.
Yapılan teknik incelemelerde, araçların yüksek voltajlı batarya paketlerinde hücre ayırıcı (separator) hasarı olabileceği tespit edildi.
Bu hasarın, batarya içinde hızlı bir kimyasal zincir reaksiyonuna yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum ise bataryanın aşırı ısınmasına ve aracın alev almasına neden olabilir.
Yetkililer, söz konusu araçların Avrupa Birliği’nin motorlu taşıtların güvenliği ve piyasa denetimine ilişkin düzenlemelerine uygun olmadığını açıkladı.
Bu nedenle ürünlerin geri çağrılması ve gerekli teknik kontrollerin yapılması kararlaştırıldı.
Şirket geri çağırma programını devreye aldı. Bu kapsamda araç sahiplerinin yetkili servislerle iletişime geçerek gerekli kontrolleri yaptırmaları gerekiyor.
Geri çağırma süreci, araçların son kullanıcıdan toplanmasını ve güvenlik riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
Sorun yalnızca tek bir ülkeyle sınırlı değil. Araçların Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Macaristan, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İsveç, Slovenya ve Slovakya’da da bulunduğu ve gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Uzmanlar, söz konusu araçları kullanan kişilerin olası risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Araçta anormal ısınma, koku ya da performans değişikliği fark edilmesi durumunda aracın kullanılmaması ve derhal yetkili servise başvurulması öneriliyor.