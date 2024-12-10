Kasım ayının en çok satan ikinci el otomobilleri belli oldu! Marka marka, model model...
Indicata kasım ayına yönelik ikinci el otomobil piyasasında en çok satan araba modelleri ve markalarını açıkladı. Kasımda 387 bin 998'e ulaşan çevrim içi kurumsal ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, bir önceki aya göre ise yüzde 12 azaldı. İlanların yüzde 46'sı yani 176 bin 921 araç satılmayı başarırken en çok satan ikinci el otomobiller de belli oldu. İşte modelleri, markaları ve türleri ile ikinci el otomobil piyasasının en çok satan arabaları...
Indicata’nın kasım ayı ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, Türkiye'de ikinci el araç piyasasında yoğun hareketlilik yaşandı. Çevrim içi mecralarda yayımlanan toplam 387 bin 998 kurumsal ilanın yüzde 46’sı, yani 176 bin 921 araç satıldı. Satışlar ekim ayına göre yüzde 5 düşerken, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23 artış kaydedildi. İşte ikinci el oto piyasasının en çok satan hafif ticari ve binek otomobilleri...
En Çok Satan Otomobil Markaları (Binek ve Hafif Ticari):
Toyota: 6 bin 363 araç
Hyundai: 7 bin 507 araç
Peugeot: 9 bin 198 araç
Opel: 9 bin 476 araç
Mercedes-Benz: 9 bin 909 araç
BMW: 10 bin 439 araç