Kasım ayının en çok satan ikinci el otomobilleri belli oldu! Marka marka, model model...

Indicata’nın kasım ayı ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, Türkiye'de ikinci el araç piyasasında yoğun hareketlilik yaşandı. Çevrim içi mecralarda yayımlanan toplam 387 bin 998 kurumsal ilanın yüzde 46’sı, yani 176 bin 921 araç satıldı. Satışlar ekim ayına göre yüzde 5 düşerken, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23 artış kaydedildi. İşte ikinci el oto piyasasının en çok satan hafif ticari ve binek otomobilleri...

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