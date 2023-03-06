Kia Niro'dan 380 bin lira indirim! İşte 2023 fiyatları Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, elektirikli araçlarda yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra Niro EV ve EV6'ya indirim yaptı. Kia Niro'nun fiyatı 380 bin lira düşerken, bakın diğer modellerde fiyatlar nasıl değişti. İşte Picanto, Rio, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed,Niro EV, EV6 Stonic ve Sportage 2023 Mart fiyatları...

Araba almak için fiyat araştırması yapanlar için satış listelerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Kia. İçten yanmalı motorlarda zam varken, elektrikli araçlara yapılan ÖTV düzenlemesiyle Kia Niro'nun fiyatı bir gecede tam 380 bin lira indi. Gelin detaylara birlikte bakalım. 1 | 19

Geçtiğimiz hafta elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı, Motor gücü 160 Kw'yı geçmeyenler de 700.000 TL'den 1.250.000 TL'ye, Motor gücü 160 Kw'yı aşanlarda ise 750.000 TL'den 1.350.000 TL'ye arttırıldı. Kia, Mart 2023 sıfır otomobil fiyat listesini açıkladı. En çok merak edilen model, hiç şüphesiz Niro EV'ydi. Beklenen oldu ÖTV matrah düzenlemesi, Niro EV ve EV6'ya indirim olarak yansıdı. 2 | 19

ÖTV matrah düzenlemesi yalnızca elektrikli arabalar için yapıldığından çeşitlilik konusunda rekorlar kıran Kia'nın yayınladığı listede içten yanmalı motorlu modellerde zam olduğunu belirtelim. Ortalama 10-20 bin arasında zam yapılan listede, en ucuz model olan Picanto 525 bin TL'den satışa sunuldu. Kia, Türkiye'de en çok beğenilen modellerden biri olan Sportage'a da 1.180.000 TL fiyat etiketi koydu. İşte Kia'nın Mart 2023 güncel fiyat listesi... 3 | 19