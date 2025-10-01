Kia Sportage’ın makyajlı beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu
SUV segmentinin küresel ölçekte en çok tercih edilen modellerinden biri olan Kia Sportage, yenilenen beşinci nesliyle Türkiye’de satışa çıktı. İlk kez 1993 yılında piyasaya sürülen ve bugüne kadar 7 milyon adedin üzerinde satış başarısı yakalayan Sportage, makyajlı versiyonuyla tasarım, teknoloji ve konfor alanlarında önemli yenilikler sunuyor.
1993’ten bu yana 7 milyondan fazla satış yapan Kia Sportage, makyajlı beşinci nesliyle Türkiye pazarına girdi. Yeni Sportage, 996 mm diz mesafesi ve 1.780 litreye kadar çıkan bagaj hacmiyle geniş iç mekân sunuyor.
GT-Line donanımıyla birlikte özel tasarım alüminyum jant ve dekoratif süet deri koltuk seçenekleri de kullanıcıya sunuluyor.
Yeni Sportage, 12,3 inçlik çift panoramik entegre ekranıyla sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Harman Kardon premium ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, 360 derece park sensörü, çevre görüş kamerası ve kablosuz telefon şarj özelliği modelin öne çıkan donanımları arasında.
Makyajlı Sportage, üç farklı donanım paketiyle 2 milyon 820 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa çıktı.