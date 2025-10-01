Google Haberler

Kia Sportage’ın makyajlı beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu

SUV segmentinin küresel ölçekte en çok tercih edilen modellerinden biri olan Kia Sportage, yenilenen beşinci nesliyle Türkiye’de satışa çıktı. İlk kez 1993 yılında piyasaya sürülen ve bugüne kadar 7 milyon adedin üzerinde satış başarısı yakalayan Sportage, makyajlı versiyonuyla tasarım, teknoloji ve konfor alanlarında önemli yenilikler sunuyor.

Kia Sportage’ın makyajlı beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu - Resim: 1

1993’ten bu yana 7 milyondan fazla satış yapan Kia Sportage, makyajlı beşinci nesliyle Türkiye pazarına girdi. Yeni Sportage, 996 mm diz mesafesi ve 1.780 litreye kadar çıkan bagaj hacmiyle geniş iç mekân sunuyor.

Kia Sportage’ın makyajlı beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu - Resim: 2

GT-Line donanımıyla birlikte özel tasarım alüminyum jant ve dekoratif süet deri koltuk seçenekleri de kullanıcıya sunuluyor.

Kia Sportage’ın makyajlı beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu - Resim: 3

Yeni Sportage, 12,3 inçlik çift panoramik entegre ekranıyla sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Harman Kardon premium ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, 360 derece park sensörü, çevre görüş kamerası ve kablosuz telefon şarj özelliği modelin öne çıkan donanımları arasında.

Kia Sportage’ın makyajlı beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu - Resim: 4

Türkiye’de satışa sunuldu

Makyajlı Sportage, üç farklı donanım paketiyle 2 milyon 820 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa çıktı.

