Kia, üç yeni modelini tanıttı Kia, EV (Elektrikli Araçlar) Günü'nde küresel elektrikli araç stratejisini tanıttı. Üç yeni model tanıtan Kia, zengin ürün gamıyla elektrikli araç devrimini hızlandırıyor.

Kia, Güney Kore'de düzenlenen Kia EV Günü'nde üç yeni teknolojik modelini tanıttı. Kia böylece bir kez daha elektrikli araç geleceğine liderlik etme ve bu geleceği hızlandırma yönündeki iddialı küresel stratejisini gözler önüne serdi. Marka düzenlenen etkinlikte "Herkes için Elektrikli Araçlar" vizyonunu ve elektrikli araç ürün gamını hızlı bir şekilde genişletme stratejisini ortaya koydu. 1 | 8

EV6 ve EV9 modellerinin pazara sunulmasıyla elektrikli araç pazarında kendisini kanıtlayan Kia, üç yeni elektrikli modelle ürün gamının geleceğini de göstermiş oldu. 2 | 8

Etkinlikte ilk olarak Y kuşağı ailelere yönelik kompakt bir elektrikli SUV olan EV5'in ilk gösterimi yapıldı. İki konsept model daha tanıtan Kia, Concept EV3 ile elektrikli bir kompakt SUV'da pratiklik ve sürüş keyfi sunmayı hedefliyor. 3 | 8