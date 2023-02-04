Kışın neden yaz lastiği kullanılmamalı? 7 derecenin altındaki havalarda kış lastiği takmanın önemi
LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin önemini bu sözlerle açıkladı: “Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı düşünün, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını düşünün.”
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Sadece cezadan kurtulmak için kış lastiği takanlar var veya kış lastiği için yapacağı harcamayı hesaplayanlar var veya kış lastiğini hala kar lastiği sananlar, kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenler var. Oysa sorgulamak yerine bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.
LASİD'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2023’e kadar devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan tüm araçları kapsayan zorunluluğun il sınırları içerisinde uygulanıp uygulanmayacağı veya nasıl uygulanacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Ancak küresel iklim krizi nedeniyle sıcaklıklarda yaşanabilen ani değişimler ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması bazen sürücülerin kafasını karıştırabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, bazı sürücülerin hala uygulamayı sorguladığını belirterek, "Kış lastiği, 7 derece altındaki sıcaklıklarda, kış koşullarında sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar." ifadelerini kullandı.
Erdal Kurt, kış lastiğinin önemini ve uygulamanın gerekliliğini artık neredeyse herkesin bildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Toplumda yaygın bir farkındalık oluştu evet. Fakat hala bunu sorgulayanlar var. Sadece cezadan kurtulmak için kış lastiği takanlar var. Veya kış lastiği için yapacağı harcamayı hesaplayanlar var veya kış lastiğini hala kar lastiği sananlar, kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenler var. Oysa bazen düşünmek veya sorgulamak yerine sadece farkındalıkla hareket etmek, bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir. Kış mevsiminde ne yapıyoruz; hava durumuna göre şemsiyemizi alıyoruz, botumuzu giyiyoruz öyle değil mi? Peki neden konu kış lastiği olunca hala durup düşünüyoruz? Vatandaş ister istemez, ‘çok pahalı, lastik mi değiştireceğim’ diyerek kış lastiğini sorguluyor. Oysa fiyatı sorgulamak yerine, sakince bakmalı, hayatımızdan daha değerli bir şey olmadığını fark etmeliyiz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı düşünün, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını düşünün. Her bütçeye hitap edebilecek lastik çeşitleri var, aracınız için en uygununu alıp taktığınızda hepimizin sorumluluğu olan güvenli bir trafik için üzerinize düşeni yerine getirmiş olursunuz.’’