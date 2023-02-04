Kışın neden yaz lastiği kullanılmamalı? 7 derecenin altındaki havalarda kış lastiği takmanın önemi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Sadece cezadan kurtulmak için kış lastiği takanlar var veya kış lastiği için yapacağı harcamayı hesaplayanlar var veya kış lastiğini hala kar lastiği sananlar, kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenler var. Oysa sorgulamak yerine bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

LASİD'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2023’e kadar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan tüm araçları kapsayan zorunluluğun il sınırları içerisinde uygulanıp uygulanmayacağı veya nasıl uygulanacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Ancak küresel iklim krizi nedeniyle sıcaklıklarda yaşanabilen ani değişimler ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması bazen sürücülerin kafasını karıştırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, bazı sürücülerin hala uygulamayı sorguladığını belirterek, "Kış lastiği, 7 derece altındaki sıcaklıklarda, kış koşullarında sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar." ifadelerini kullandı.