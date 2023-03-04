Leapmotor dört modelle Türkiye’ye geliyor

Elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kurulan Leapmotor, 2022 yılında teslimatlarını bir önceki seneye göre yüzde 154 artırarak 111 bin 168 aracı yeni sahipleriyle buluşturmasıyla da dikkat çekiyor.

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