Leapmotor dört modelle Türkiye’ye geliyor
Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, Çinli SKYWELL markasının ardından bir başka Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor’la da el sıkıştı.
Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü alan Ulu Motor, Nisan ayında ülkemize giriş yapacak yeni elektrikli otomobil markasının ilk teslimatlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kurulan Leapmotor, 2022 yılında teslimatlarını bir önceki seneye göre yüzde 154 artırarak 111 bin 168 aracı yeni sahipleriyle buluşturmasıyla da dikkat çekiyor.
Çin merkezli dikey entegre yapılanmalı elektrikli araç üreticisi olan Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.