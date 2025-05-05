Liste açıklandı: Nisan ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları belli oldu!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları açıkladı. Bu verilerle birlikte "Türkiye'de nisan ayında en çok satışı yapılan otomobil ve hafif ticari araç markaları hangileri?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. İşte Türkiye'de nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markalar listesi...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları listeledi. Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Renault yine zirvede yer aldı.
İşte nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında nisan ayının lider markaları...
RENAULT
Nisan ayından toplam otomotiv pazarının lideri 9 bin 702'lik satışla Renault oldu. Renault'un pazar payı yüzde 9,21.
Renault'un ocak-nisan dönemi satış rakamı 40 bin 34.
FIAT
Renault'u 9 bin 256 adetlik satışla Fiat takip etti. Fiatın pazar payı yüzde 8,79.
Markanın ocak-nisan dönemi satış rakamı ise 31 bin 302.
FORD
Ford, 8 bin 65 adetlik satışla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Markanın pazar payı yüzde 7,66.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı 29 bin 832.