Liste değişti: En ucuz otomatik araçlar hangileri?
Otomatik vites araçlar son yıllarda en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Toplam satışlarda yüzde 30 pay alan B sınıfı araçlar, şehir içi kullanımda pratiklik ve yakıt tüketimleriyle öne çıkıyor. Sürüşe daha çok konfor katan otomatik vitesli araçların en ucuzlarını sıraladık...
HYUNDAI i20
Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli B sınıfı hatchback araç unvanı yerli üretim i20’ye ait. 100 beygir güç üreten 1 litre hacimli motora sahip modelin fiyatı, 1.101.000 TL.
CITROEN C3
1,2 litre hacimli benzinli motor taşıyan C3, 110 beygir gücünde. 1.140.000 TL fiyatıyla en ucuz ikinci model konumunda.
RENAULT CLIO
Bursa’da üretilen Clio, 1 litre hacimli motoruyla 90 beygir güç üretiyor. 1.189.900 TL etikete sahip bu modelin yanı sıra, 145 beygir güç üreten ve yakıt tüketiminde oldukça cimri tam hibrit bir versiyon daha var. Techno Esprit Alpine E-Tech adlı bu versiyonsa 1.665.000 TL’den başlıyor.
SEAT IBIZA
Ibiza’nın da iki farklı benzinli motor seçeneği var. 1 litre hacimlisi 115 beygir gücünde, etiketiyse 1.310.000 TL. 1,5 litre hacimlisi 150 beygir güç üretiyor; fiyatı 1.520.000 TL’den başlıyor.