Liste değişti: En ucuz otomatik araçlar hangileri?

RENAULT CLIO

Bursa’da üretilen Clio, 1 litre hacimli motoruyla 90 beygir güç üretiyor. 1.189.900 TL etikete sahip bu modelin yanı sıra, 145 beygir güç üreten ve yakıt tüketiminde oldukça cimri tam hibrit bir versiyon daha var. Techno Esprit Alpine E-Tech adlı bu versiyonsa 1.665.000 TL’den başlıyor.