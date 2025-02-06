Lüks segmentte çok satan otomobil markaları belli oldu!
Otomobil markalarının premium modelleri pek çok kişinin hayalini süslerken, fiyatları 4 milyon TL'den başlayan lüks segmentte satışlar yüzde 21'in üstünde artış kaydetti. Zirvenin sahibi değişmezken, lüks segmentte en çok satan markalar belli oldu.
Ocak ayında otomobil satışları yüzde 12,64 oranında düşse de premium serilerde satışlar yüzde 21,81 arttı.
Lüks segmentteki araç satış sayısının 7 bin 253 adede ulaştığı öğrenilirken, toplamdaki payı ise yüzde 9,30'dan yüzde 12,96'ya çıktı.
Premium segmentte ise ilk sırayı yine Mercedes aldı.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre, premium segmentindeki büyümenin temel sebebi BMW'nin elektrikli model satışları oldu.
Ocak ayında premium-lüks segmentte 7 bin 253 satış gerçekleştiren Mercedes-Benz liderliğini korudu.
2024'te 2 buçuk milyona yakın teslimat gerçekleştiren BMW, elektrikli otomobil satışında yüzde 13,5’lik artışla 426.594 adedi yakaladı.
2025 Ocak ayında ise 1771 lüks otomobil satışı gerçekleştiren BMW premium segmentte en çok satan ikinci marka oldu.