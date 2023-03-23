Lüksün sınırı yok! İşte her biri ayrı bir servet değerinde olan, dünyanın en pahalı arabaları Araba tutkunlarının hayallerini süsleyen araçlar, sayısız özelliklerinin yanında fiyatlarıyla da dudak uçuklatıyor. Âdeta sanat eseri gibi olan bu araçlar, 0 km olarak satıldıkları gibi açık artırma usulüyle de sahibine kavuşuyor. İşte ihtişamlarıyla göz kamaştıran, dünyanın en pahalı arabaları!

Bugatti Chiron Profilee Dünyanın en pahalı arabaları listesi bir İtalyan ile noktalanıyor. Ünlü İtalyan üretici Bugatti'nin Rimac markasıyla ortalık kurarak elektrikli araçlara yöneleceğini açıklamasının ardından içten yanmalı motora sahip olan modellerin fiyat olarak yukarı yönlü bir grafik çizmesi bekleniyordu. Bu çerçevede açık artırma ile satılan Bugatti Chiron Profilee fiyatını 10.7 milyon dolara çıkartarak dünyanın en pahalı arabaları listesine adını yazdırdı. 1 | 5

Bugatti La Voiture Noire 2019 yılında yalnızca bir adet üretilen Bugatti La Voiture Noire bu yönüyle bile bir hayli dikkat çekici. 12.9 milyon dolarlık fiyatı ile listede kendine 3. sırada yer bulan Bugatti La Voiture Noire tam bir tasarım harikası. Aracın dünyaca ünlü futbol ikonu Cristiano Ronaldo tarafından satın alındığını da belirtelim. 2 | 5

Pagani Zonda HP Barchetta İsmini pek duyuramamış olsa da Pagani Zonda HP Barchetta, dünyanın en pahalı arabaları listesinde Roll Royce'un ardından ikinci sıraya yerleşiyor. Arjantin menşeli bir araç olan Pagani Zonda HP Barchetta, Lamborghini ve Ferrari'ye rakip olarak üretilmiş. 17.8 milyon dolarlık bir fiyata sahip olan aracın üretim adedi 3. Ancak bir tanesi markanın sahibinde bulunuyor. 3 | 5