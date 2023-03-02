Maceracı Dacıa Kullanıcılarına Özel Donanım: Extreme
Dacia, Brüksel’deki Avrupa Otomobil Fuarı’nda, Spring modelinin Extreme donanım seviyesinin özel bir ön gösterimini sergiledi. Outdoor ruhuna uygun, özgün görünümüyle fark yaratan Extreme donanım seviyesi, Spring ile birlikte Jogger ve Duster’da da kullanıcılara sunulmaya başlanıyor.
Dacia macera tutkunu ve outdoor ruhuna sahip kullanıcılar için yeni Extreme donanım seviyesini sunuyor.
Jogger’ın Extreme donanımıyla standart olarak sunulan “Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü” özelliği, kullanıcılara zorlu yollarda hareket özgürlüğü sağlıyor.
Spring Extreme modelinde yer alan yeni ELECTRIC 65 motor, gelişmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor
Duster, 4x4 versiyonuyla sunulan Extreme donanım seviyesiyle, SUV konforunu ve sürüş özelliklerini her tür zorlu koşulda üst seviyeye taşıyor.