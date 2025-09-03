Marka marka, model model listelendi! İşte sıfır otomobil pazarında güncel fiyatlar (EYLÜL 2025)

Türkiye’de otomobil satışları ağustos ayında tarihin en iyi rakamına ulaşırken, markalar eylül fiyatlarını duyurmaya başladı. Sıfır otomobil almak isteyen tüketiciler, markaların güncel kampanyalarını ve model bazlı fiyatlarını yakından takip ediyor. 1 | 20

CNBC-e'nin haberine göre; Renault'un eylül ayı fiyat listesinde Clio 1 milyon 495 bin TL'den, Rafale ise 3 milyon 430 bin TL'den başlıyor. Yeni Duster, Megane E-Tech ve Austral modelleri ise geniş fiyat aralıklarıyla öne çıkıyor.

Hyundai'nin en uygun modeli i10 olurken fiyatlar 1 milyon 119 bin TL'den başlıyor. Markanın elektrikli ve hibrit modellerinde ise fiyatlar KONA Elektrik'te 1,9 milyon TL, IONIQ 5'te 2,2 milyon TL, SANTA FE Hibrit'te 4,8 milyon TL seviyelerinde bulunuyor.

Eylül 2025 listelerinde markaların giriş modelleri 1,1 milyon TL seviyesinden başlarken, SUV ve elektrikli araçlarda fiyatlar 5 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Elektrikli ve hibrit modellerin giderek çeşitlenmesi, tüketicilerin tercihlerini de bu segmentlere kaydırıyor. İşte marka marka, model model sıfır otomobillerde güncel fiyatlar...

Toyota Corolla: 1.718.000 – 2.126.000 TL

Corolla Hybrid: 2.197.500 – 2.200.000 TL

Corolla Cross Hibrit: 2.072.000 – 2.544.500 TL

C-HR Hibrit: 1.950.000 – 2.559.000 TL

Corolla HB Hibrit: 1.936.000 – 2.217.000 TL

Yaris Cross Hibrit: 2.032.000 – 2.383.500 TL

Yaris Hibrit: 1.720.000 – 1.999.500 TL

RAV4 Hibrit: 4.554.000 – 4.824.000 TL

Land Cruiser Prado: 9.550.000 TL

Fiat Egea Sedan: 979.000 – 1.209.000 TL

Egea Cross: 1.099.900 – 1.283.900 TL

FIAT 600: 1.794.900 – 1.919.900 TL

Topolino: 540.900 – 580.900 TL

Volkswagen Polo: 1.678.000 – 2.318.000 TL

T-Cross: 1.885.000 – 2.383.000 TL

Taigo: 1.794.000 – 2.841.000 TL

Golf: 1.923.000 – 3.085.000 TL

Golf GTI: 4.434.000 TL

Golf R: 6.019.000 TL

T-Roc: 2.268.000 – 2.988.000 TL

Tiguan: 2.901.000 – 5.649.000 TL

Yeni Tayron: 3.127.000 – 4.357.000 TL

ID.4: 2.271.000 TL

Passat: 3.070.000 – 6.296.000 TL

ID.7: 3.975.000 TL

Honda Jazz: 1.610.000 – 1.695.000 TL

Civic: 2.270.000 – 2.585.000 TL

HR-V: 2.160.000 – 2.805.000 TL

CR-V: 5.970.000 TL

Type R: 4.840.000 TL

Nissan Juke: 1.549.900 – 2.122.200 TL

Qashqai: 1.899.000 – 3.317.100 TL

Qashqai E-Power: 3.094.700 – 3.416.100 TL

X-Trail: 3.519.000 – 3.771.700 TL

Citroën C4: 1.751.000 – 1.958.000 TL

Elektrikli C4: 1.974.000 TL

C4 X: 1.951.000 TL

Elektrikli C4 X: 1.999.000 TL

C5 Aircross SUV: 2.278.000 TL

AMI: 449.000 – 579.000 TL

Elektrikli C3: 1.355.000 – 1.405.000 TL

C3 Aircross Hybrid 145: 1.750.000 – 1.813.000 TL

Elektrikli C3 Aircross: 1.558.000 TL

BYD Dolphin: 1.664.000 – 1.789.000 TL

ATTO 3: 2.079.000 TL

Seal U EV: 2.486.000 TL

Seal U DM-i: 2.358.000 – 3.389.000 TL

Seal AWD: 3.719.000 TL

Han: 4.409.000 TL

Tang: 4.999.000 TL

Togg T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL

T10X V1 Uzun Menzil: 2.172.000 TL

T10X V2 Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Chery Omoda 5 Pro: 2.145.000 – 2.220.000 TL

Tiggo 7 Pro Max: 2.200.000 – 2.260.000 TL

Tiggo 8 Pro Max: 2.345.000 – 2.750.000 TL

Suzuki Swift: 1.490.000 – 1.610.000 TL

S-Cross Hibrit: 2.100.000 – 2.350.000 TL

Vitara Hibrit: 1.990.000 – 2.310.000 TL

KIA Picanto: 1.225.000 – 1.295.000 TL

Stonic: 1.625.000 – 1.795.000 TL

Ceed: 1.970.000 TL

Xceed: 2.008.000 TL

Sorento: 5.510.000 – 5.650.000 TL

EV3: 2.080.000 – 3.100.000 TL

Sportage: 2.370.000 – 2.950.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 1.325.000 – 1.417.000 TL

Opel Corsa: 1.585.000 – 1.684.000 TL

Corsa Elektrik: 1.647.000 TL

Mokka: 1.854.000 TL

Astra: 1.885.000 TL

Astra Elektrik: 2.292.000 TL

Grandland: 2.533.000 – 2.674.000 TL

Grandland Elektrik: 3.159.000 TL

Yeni Frontera: 1.810.000 – 1.972.000 TL

Yeni Frontera Elektrik: 1.587.000 TL

Peugeot E-208: 1.884.500 TL

E-308: 2.296.000 TL

2008: 1.879.000 – 2.303.000 TL

E-2008: 1.953.500 – 2.149.500 TL

408: 1.995.000 – 2.350.000 TL

Yeni 3008: 2.359.500 – 3.195.000 TL

E-3008: 2.464.500 – 3.411.000 TL

Yeni 5008: 3.155.000 – 3.355.000 TL

E-5008: 3.258.000 – 3.400.000 TL

Hyundai i10: 1.119.000 – 1.289.000 TL

i20: 1.225.000 – 1.585.000 TL

Bayon: 1.322.740 – 1.719.000 TL

Kona: 2.115.000 TL

Tucson: 2.149.000 – 3.351.500 TL

Tucson Hibrit: 3.350.000 TL

Santa Fe Hibrit: 4.870.000 TL

Kona Elektrik: 1.995.000 TL

IONIQ 5: 2.269.000 TL

IONIQ 5 N: 5.840.000 TL

IONIQ 6: 2.185.000 TL

Staria Hibrit: 2.409.000 TL