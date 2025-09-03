Marka marka, model model listelendi! İşte sıfır otomobil pazarında güncel fiyatlar (EYLÜL 2025)
Türkiye’de otomobil satışları rekor seviyelere çıkarken markalar eylül ayı fiyatlarını güncelledi. Renault’tan Hyundai’ye, Volkswagen’den Toyota’ya kadar birçok marka yeni liste fiyatlarını açıkladı. Sıfır araçlarda en ucuz model 449 bin TL’den başlarken, üst segmentte fiyatlar 9,5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor. İşte Eylül 2025'te marka marka, model model güncel sıfır otomobil fiyatları!
Türkiye’de otomobil satışları ağustos ayında tarihin en iyi rakamına ulaşırken, markalar eylül fiyatlarını duyurmaya başladı. Sıfır otomobil almak isteyen tüketiciler, markaların güncel kampanyalarını ve model bazlı fiyatlarını yakından takip ediyor.
CNBC-e'nin haberine göre; Renault’un eylül ayı fiyat listesinde Clio 1 milyon 495 bin TL’den, Rafale ise 3 milyon 430 bin TL’den başlıyor. Yeni Duster, Megane E-Tech ve Austral modelleri ise geniş fiyat aralıklarıyla öne çıkıyor.
Hyundai’nin en uygun modeli i10 olurken fiyatlar 1 milyon 119 bin TL’den başlıyor. Markanın elektrikli ve hibrit modellerinde ise fiyatlar KONA Elektrik’te 1,9 milyon TL, IONIQ 5’te 2,2 milyon TL, SANTA FE Hibrit’te 4,8 milyon TL seviyelerinde bulunuyor.
Eylül 2025 listelerinde markaların giriş modelleri 1,1 milyon TL seviyesinden başlarken, SUV ve elektrikli araçlarda fiyatlar 5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor. Elektrikli ve hibrit modellerin giderek çeşitlenmesi, tüketicilerin tercihlerini de bu segmentlere kaydırıyor.
İşte marka marka, model model sıfır otomobillerde güncel fiyatlar...
Toyota
Corolla: 1.718.000 – 2.126.000 TL
Corolla Hybrid: 2.197.500 – 2.200.000 TL
Corolla Cross Hibrit: 2.072.000 – 2.544.500 TL
C-HR Hibrit: 1.950.000 – 2.559.000 TL
Corolla HB Hibrit: 1.936.000 – 2.217.000 TL
Yaris Cross Hibrit: 2.032.000 – 2.383.500 TL
Yaris Hibrit: 1.720.000 – 1.999.500 TL
RAV4 Hibrit: 4.554.000 – 4.824.000 TL
Land Cruiser Prado: 9.550.000 TL
Fiat
Egea Sedan: 979.000 – 1.209.000 TL
Egea Cross: 1.099.900 – 1.283.900 TL
FIAT 600: 1.794.900 – 1.919.900 TL
Topolino: 540.900 – 580.900 TL
Volkswagen
Polo: 1.678.000 – 2.318.000 TL
T-Cross: 1.885.000 – 2.383.000 TL
Taigo: 1.794.000 – 2.841.000 TL
Golf: 1.923.000 – 3.085.000 TL
Golf GTI: 4.434.000 TL
Golf R: 6.019.000 TL
T-Roc: 2.268.000 – 2.988.000 TL
Tiguan: 2.901.000 – 5.649.000 TL
Yeni Tayron: 3.127.000 – 4.357.000 TL
ID.4: 2.271.000 TL
Passat: 3.070.000 – 6.296.000 TL
ID.7: 3.975.000 TL
Honda
Jazz: 1.610.000 – 1.695.000 TL
Civic: 2.270.000 – 2.585.000 TL
HR-V: 2.160.000 – 2.805.000 TL
CR-V: 5.970.000 TL
Type R: 4.840.000 TL
Nissan
Juke: 1.549.900 – 2.122.200 TL
Qashqai: 1.899.000 – 3.317.100 TL
Qashqai E-Power: 3.094.700 – 3.416.100 TL
X-Trail: 3.519.000 – 3.771.700 TL
Citroën
C4: 1.751.000 – 1.958.000 TL
Elektrikli C4: 1.974.000 TL
C4 X: 1.951.000 TL
Elektrikli C4 X: 1.999.000 TL
C5 Aircross SUV: 2.278.000 TL
AMI: 449.000 – 579.000 TL
Elektrikli C3: 1.355.000 – 1.405.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145: 1.750.000 – 1.813.000 TL
Elektrikli C3 Aircross: 1.558.000 TL
BYD
Dolphin: 1.664.000 – 1.789.000 TL
ATTO 3: 2.079.000 TL
Seal U EV: 2.486.000 TL
Seal U DM-i: 2.358.000 – 3.389.000 TL
Seal AWD: 3.719.000 TL
Han: 4.409.000 TL
Tang: 4.999.000 TL
Togg
T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL
T10X V1 Uzun Menzil: 2.172.000 TL
T10X V2 Uzun Menzil: 2.363.000 TL
Chery
Omoda 5 Pro: 2.145.000 – 2.220.000 TL
Tiggo 7 Pro Max: 2.200.000 – 2.260.000 TL
Tiggo 8 Pro Max: 2.345.000 – 2.750.000 TL
Suzuki
Swift: 1.490.000 – 1.610.000 TL
S-Cross Hibrit: 2.100.000 – 2.350.000 TL
Vitara Hibrit: 1.990.000 – 2.310.000 TL
KIA
Picanto: 1.225.000 – 1.295.000 TL
Stonic: 1.625.000 – 1.795.000 TL
Ceed: 1.970.000 TL
Xceed: 2.008.000 TL
Sorento: 5.510.000 – 5.650.000 TL
EV3: 2.080.000 – 3.100.000 TL
Sportage: 2.370.000 – 2.950.000 TL
Dacia
Sandero Stepway: 1.325.000 – 1.417.000 TL
Opel
Corsa: 1.585.000 – 1.684.000 TL
Corsa Elektrik: 1.647.000 TL
Mokka: 1.854.000 TL
Astra: 1.885.000 TL
Astra Elektrik: 2.292.000 TL
Grandland: 2.533.000 – 2.674.000 TL
Grandland Elektrik: 3.159.000 TL
Yeni Frontera: 1.810.000 – 1.972.000 TL
Yeni Frontera Elektrik: 1.587.000 TL
Peugeot
E-208: 1.884.500 TL
E-308: 2.296.000 TL
2008: 1.879.000 – 2.303.000 TL
E-2008: 1.953.500 – 2.149.500 TL
408: 1.995.000 – 2.350.000 TL
Yeni 3008: 2.359.500 – 3.195.000 TL
E-3008: 2.464.500 – 3.411.000 TL
Yeni 5008: 3.155.000 – 3.355.000 TL
E-5008: 3.258.000 – 3.400.000 TL
Hyundai
i10: 1.119.000 – 1.289.000 TL
i20: 1.225.000 – 1.585.000 TL
Bayon: 1.322.740 – 1.719.000 TL
Kona: 2.115.000 TL
Tucson: 2.149.000 – 3.351.500 TL
Tucson Hibrit: 3.350.000 TL
Santa Fe Hibrit: 4.870.000 TL
Kona Elektrik: 1.995.000 TL
IONIQ 5: 2.269.000 TL
IONIQ 5 N: 5.840.000 TL
IONIQ 6: 2.185.000 TL
Staria Hibrit: 2.409.000 TL
Renault
Clio: 1.495.900 – 1.627.900 TL
Yeni Captur: 1.900.000 TL
Yeni Duster: 1.730.000 – 2.278.000 TL
Megane E-Tech: 1.902.900 – 1.781.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli: 1.752.000 – 1.855.000 TL
Austral: 2.290.900 – 3.120.000 TL
Rafale: 3.430.000 TL