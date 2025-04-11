Markalardan Nisan 2025 kampanyaları! Renault, Peugeot, Citroen ve dahası... Sıfır otomobilde faizsiz kredi rüzgarı!

Sıfır otomobil almak isteyenler için Nisan 2025 itibarıyla birçok marka cazip finansman kampanyalarıyla tüketicinin karşısına çıkıyor. 1 | 13

Markaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri, düşük faiz oranları ve yüksek nakit indirimleri otomobil piyasasında hareketliliği artırmış durumda. İşte markalara göre Nisan ayının en güncel kampanyaları: 2 | 13

Renault Nisan 2025 kampanyaları Fransız üretici Renault, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster için 200 bin TL krediye 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli seçenek sunuyor. Elektrikli Megane E-Tech içinse 350 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faiz kampanyası bulunuyor. 3 | 13