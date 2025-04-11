Markalardan Nisan 2025 kampanyaları! Renault, Peugeot, Citroen ve dahası... Sıfır otomobilde faizsiz kredi rüzgarı!
Nisan ayı itibarıyla sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için kampanyalar yeniden hız kazandı. Renault, Opel, KIA, Citroen, FIAT, Jeep, Peugeot ve Chery gibi birçok marka, faizsiz veya düşük faizli kredi imkânları ve nakit indirimlerle dikkat çekiyor. İşte 2025 Nisan ayına özel marka marka güncel otomobil kampanyaları…
Sıfır otomobil almak isteyenler için Nisan 2025 itibarıyla birçok marka cazip finansman kampanyalarıyla tüketicinin karşısına çıkıyor.
Markaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri, düşük faiz oranları ve yüksek nakit indirimleri otomobil piyasasında hareketliliği artırmış durumda. İşte markalara göre Nisan ayının en güncel kampanyaları:
Renault Nisan 2025 kampanyaları
Fransız üretici Renault, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster için 200 bin TL krediye 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli seçenek sunuyor. Elektrikli Megane E-Tech içinse 350 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faiz kampanyası bulunuyor.
Opel Nisan 2025 kampanyaları
Opel Türkiye, 150 bin TL’den 700 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda yüzde 0 ila 2,99 faiz aralığında kredi imkânı sunuyor.