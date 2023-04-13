Martta en çok satılan araçlar belli oldu
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu.
Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.
İkinci el online pazarda martta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 593'le Fiat oldu. Fiat'ı 24 bin 557 adetle VW ve 24 bin 195 adetle Renault takip etti.
Satış sıralamasında 18 bin 408 adetle Ford, 9 bin 970 ile Opel, 9 bin 763 adetle BMW, 9 bin 213 adetle Peugeot, 9 bin 56 adetle Hyundai, 8 bin 654 adetle Mercedes Benz ve 7 bin 153 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 189 bin 643 adet aracın yüzde 77’sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi
İkinci el online binek araç pazarında martta toplam 152 bin 868 satış gerçekleşti. Fiat Egea 8 bin 242 adetle mart ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.
Egea'yı, 7 bin 469 adetle Renault Clio, 6 bin 714 satışla VW Passat, 6 bin 566 adetle Renault Megane, 4 bin 750 adetle Ford Focus, 4 bin 571'le Toyota Corolla, 4 bin 316 satışla Opel Astra, 3 bin 498'le VW Golf, 3 bin 451 adetle BMW 5 Serisi ve 3 bin 319 adetle de BMW 3 Serisi takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 35'ini oluşturdu.