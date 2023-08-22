Maserati, yeni yarış otomobili MCXtrema’yı tanıttı Maserati, pist kullanımı için tasarladığı, 730 HP güce sahip yeni yarış otomobili MCXtrema’nın dünya lansmanını gerçekleştirdi. Maserati, en güçlü pist otomobili olacak; muhteşem bir sürüş deneyimini yaşatmak üzere geliştirilen bu sıra dışı süper spor otomobilden yalnızca 62 adet üretecek.

Monterey Yarımadası'ndaki The Quail, Maserati'nin yeni ürünü MCXtrema’nın dünya lansmanına ev sahipliği yaptı. 1 | 9

Pist kullanımı için tasarlanan ve homologasyon onayları henüz onay aşamasında olan 730 HP’lik MCXtrema, dikkat çeken tasarımıyla ilgi odağı oldu. 2 | 9

Modena merkezli markanın en güçlü pist otomobili olarak sunulan, her açıdan cesur ve sıra dışı bir otomobil olarak tanımlanan Maserati MCXtrema, koleksiyoncular ve garajlarına yeni bir süper spor otomobil eklemek isteyen markanın sadık müşterileri için tasarlandı. 3 | 9