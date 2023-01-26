Merakla bekleniyordu: Togg'dan hiç görmediğiniz fotoğraflar
"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg'un ilk defa yayımlanan fotoğrafları heyecan uyandırdı. Dış dizaynı olduğu kadar iç dizaynı da dikkat çeken Togg'un bu yıl içerisinde yollara çıkması bekleniyor.
29 Ekim 2022'de üretim bandından "Anadolu Kırmızısı" rengiyle inen Togg’dan yeni fotoğraflar geldi.
Togg, dijital platformunu Trumore adıyla kullanıma sunarken, ilk etapta sadece Türkiye’de kullanıma açık olacak platform üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.
Trumore’u, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunan Togg, bu uygulama üzerinden başlatacağı açık artırma ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 2023 adet NFT’yi satışa sunacak.
Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını da CES 2023’te duyurmuştu.