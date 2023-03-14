Mercedes-Benz Yeni A-Serisi Şimdi Türkiye’de! Hatchback ve Sedan seçenekleri... Kusursuz tasarlanmış gövde boyutları, iç detaylarındaki kaliteli işçilik ve en güncel MBUX donanımı ile her günün vazgeçilmezi olacak yeni Mercedes-Benz A-Serisi; Hatchback ve Sedan seçenekleri ile Mercedes-Benz bayilerinde.

Sportif ve kaslı dış görünüm: Yeni A-Serisi önden bakıldığında güç ve dinamizmi yansıtıyor. A-Serisi’nin ön cephesini, iki güçlü çıkıntısı ve dik 'köpekbalığı burnu' ile öne doğru eğimli motor kaputu, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar domine ediyor. 1 | 5

İleri teknolojiye sahip iç mekân: Dış tasarımdaki üst kalite detaylar, yeni A-Serisi’nin iç tasarımına da yansıyor. İki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği, ilk dikkat çeken detaylardan biri oluyor. 2 | 5

Ürün gamı iç mekânda da farklı kişiselleştirme isteklerini karşılıyor. Yeni A-Serisi’nde, üç boyutlu kabartmalı ARTICO döşemeleriyle aracın sportifliğini daha da vurgulayan koltuklar, üst düzey bir konfor sunuyor. 3 | 5