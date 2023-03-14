Mercedes-Benz Yeni A-Serisi Şimdi Türkiye’de! Hatchback ve Sedan seçenekleri...
Kusursuz tasarlanmış gövde boyutları, iç detaylarındaki kaliteli işçilik ve en güncel MBUX donanımı ile her günün vazgeçilmezi olacak yeni Mercedes-Benz A-Serisi; Hatchback ve Sedan seçenekleri ile Mercedes-Benz bayilerinde.
Sportif ve kaslı dış görünüm: Yeni A-Serisi önden bakıldığında güç ve dinamizmi yansıtıyor. A-Serisi’nin ön cephesini, iki güçlü çıkıntısı ve dik 'köpekbalığı burnu' ile öne doğru eğimli motor kaputu, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar domine ediyor.
İleri teknolojiye sahip iç mekân: Dış tasarımdaki üst kalite detaylar, yeni A-Serisi’nin iç tasarımına da yansıyor. İki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği, ilk dikkat çeken detaylardan biri oluyor.
Ürün gamı iç mekânda da farklı kişiselleştirme isteklerini karşılıyor. Yeni A-Serisi’nde, üç boyutlu kabartmalı ARTICO döşemeleriyle aracın sportifliğini daha da vurgulayan koltuklar, üst düzey bir konfor sunuyor.
Daha da zengin donanım: Yeni A-Serisi, standart olarak geri görüş kamerası, USB paketi veya napa deri direksiyon gibi zengin bir donanımla sunuluyor.