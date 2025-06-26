Mercedes tanıttı! İşte heyecan yaratan konseptin özellikleri...
Alman otomotiv devi Mercedes, gelecek yıl üretime geçmesi beklenen AMG GT XX adlı yeni konsept otomobilini tanıttı. Yüzde 100 elektrikli aracın üç motoru bulunuyor, 1341 beygir gücüne sahip. Firma AMG GT XX’in maksimum hızının ise 358 km/s olduğunu duyurdu. İşte Mercedes'in gelecek yıl üretime geçmesi beklenen dikkat çeken modelinin özellikleri ve fotoğrafları... Bu arada AMG GT XX'in fiyatı ise...
Mercedes’in mevcut elektrikli araçları EQ etiketi taşıyor. Ancak Alman devinin tanıtımını yaptığı AMG GT XX adını taşıyan yeni konsept araç, sonraki fazın daha heyecan verici olduğunu gösteriyor.
Mevcut haliyle üretime hazır görünen bu model, gelecek yıl muazzam güç ve ultra hızlı şarj hızları vaat eden yeni AMG.EA mimarisiyle piyasaya çıkacak.
Şık GT XX’in Maserati tarzı ağız şeklindeki ızgaraya sahip. Bu modelin arka camı ise yok.
Mercedes tasarım şefi Gorden Wagener, altı adet dairesel arka lamba ünitesinin AMG benzinli modellerinde görülen dörtlü egzoz uçlarını çağrıştırmak için tasarlandığını söylüyor.