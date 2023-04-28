MG4 Electric Türkiye’de! İngiliz otomobil markası MG’nin %100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de satışa sunuldu. Avrupa’da piyasaya giriş yaptığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Comfort versiyonda 170 PS güç ve 350 km menzil; Luxury versiyonda 204 PS güç ile 435 km menzil seçenekleri sunan MG4 Electric, hem şehir içi hem uzun mesafeli kullanımlara uygun olmasıyla da öne çıkıyor. 1 | 5

Farklı platformlarda birçok kez “Yılın Otomobili” seçilen MG4 Electric, şehir içi kullanımlarda 577 km’ye varan menzili ile dikkat çekiyor. 2 | 5

Yakın zaman önce Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başaran MG4 Electric’in her iki versiyonunda da MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor. 3 | 5