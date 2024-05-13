Nisan ayı verileri belli oldu! İkinci el araç fiyatları arttı mı? arabam.com, nisan ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırlanan analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre; nisan ayında ilan sayıları arttı ve ikinci el araç fiyatlarında yalnızca %0,50 puanlık yükseliş gözlemlendi. Fiyatlardaki değişim daha çok 1.000.000 TL’nin üzerindeki araçlara yansıdı.

arabam.com, nisan ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre nisan ayında ikinci el araç fiyatlarında yalnızca %0,50 puanlık artış görüldü. İlan fiyatları bazında analizlere göre ikinci el araçların ortalama fiyatı 682.576 TL oldu. 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı %1 puanlık artış gösterdi. Nisan ayında ilanı en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görülen modeller ise Clio, Megane ve Astra oldu. 1 | 9

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un nisan ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti: 2 | 9

İlanlarda en çok görülen markalar yine Fiat ve Renault oldu arabam.com’da en çok ilan verilen markalarda sıralama ilk 5, yılbaşından bu yana değişmedi. Nisan ayında da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. 3 | 9