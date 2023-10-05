Nissan ekim ayına özel kampanyasını duyurdu Nissan'ın hafif hibrit Designpack versiyonuna Ekim ayında sahip olmak isteyenlere 125.000 TL ekstra fiyat avantajı ve 12 ay %0 faiz kredi kampanyası bir arada sunuluyor.

Nissan’ın C-SUV segmentinin yaratıcısı ikonik Qashqai modeline Ekim ayında sahip olmak artık daha kolay. Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125.000 TL ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125.000 TL 12 ay %0 faiz kredi imkânı bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai’nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay %0 faiz seçenekleri ile kampanyadaki yerini alıyor. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında bireysel müşteriler için 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay %0 faiz seçenekleri bir arada sunuluyor. 1 | 4

Ticari müşterileri de unutmayan Nissan Ekim ayı kampanyasında tüm Hafif Hibrit tüm versiyonlarda ve e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında ticari müşteriler için 75.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay %1,99 faiz oranında taksitli ticari kredi alternatifi, e-POWER Skypack ve Platinum Premium donanıma sahip versiyonlarda ise 50.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay %1,99 faizli taksitli ticari kredi imkânı sağlıyor. Mühendislik bölümü mezunu müşterileri de kampanya kapsamına dahil eden Nissan Türkiye, perakende alımlarda mühendislere özel 30.000 TL nakit alım desteği imkânı sunarken, Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere perakende kampanyasına ek olarak %1,5 indirim uyguluyor. 2 | 4

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, Ekim kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 125.000 TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor. Yılın otomobili yeni X-Trail, 125.000 TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50.000 TL fiyat desteği ile 450.000 TL 15 ay %1,99 faiz taksitli ticari kredi imkanını bir arada sunuyor. Mühendislere özel 30.000 TL nakit alım desteği imkânı yeni X-Trail için de geçerli olup, Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere perakende kampanyasına ek olarak %1,5 indirim uygulanmaya devam ediliyor. 3 | 4