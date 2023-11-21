Nissan'dan geniş aileler için 7 koltuklu Nissan X-Trail

Piyasaya sunulduğu 2001’den bugüne kadar 7 milyon adede yakın satılan Nissan X-Trail dünyanın en popüler aile araçlarından biri. Nissan X-Trail, sezgisel teknolojisi ile SUV stiline ek olarak esnek kullanım ve dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip gelişmiş bir güç aktarma organına sahip.

Maceradan keyif alan müşteriler, yeni nesil X-Trail'in sunduğu dinamik performansın tadını gelişmiş elektrikli dört tekerlekten çekiş güç aktarma organı ile hem şehir içi hem şehir dışı toprak yollarda maksimum konforla çıkaracak.