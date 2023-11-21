Nissan'dan geniş aileler için 7 koltuklu Nissan X-Trail
Türkiye’de 2023 Yılın Otomobili ünvanına sahip Nissan X-Trail e-POWER, 7 koltuklu seçeneğiyle şehir içi ve arazi şartlarında geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan yapısıyla dört dörtlük bir performans sunuyor.
Piyasaya sunulduğu 2001’den bugüne kadar 7 milyon adede yakın satılan Nissan X-Trail dünyanın en popüler aile araçlarından biri. Nissan X-Trail, sezgisel teknolojisi ile SUV stiline ek olarak esnek kullanım ve dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip gelişmiş bir güç aktarma organına sahip.
Maceradan keyif alan müşteriler, yeni nesil X-Trail'in sunduğu dinamik performansın tadını gelişmiş elektrikli dört tekerlekten çekiş güç aktarma organı ile hem şehir içi hem şehir dışı toprak yollarda maksimum konforla çıkaracak.
“Türkiye’de Yılın Otomobili” ünvanına sahip Nissan X-Trail, sunduğu off-road kabiliyeti ve çekiş gücü ile 4x4 araçlar arasındaki rekabette ön plana çıkıyor. Üstün yol tutuşuyla birlikte yol darbelerindeki emişiyle sağladığı benzersiz konfor sayesinde yüksek gücü benzersiz performansla birleştiriyor. Elektrikli bir SUV özelliklerine sahip yeni Nissan X-Trail e-POWER teknolojisiyle dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan en ıssız orman yollarından, şehirler arası mesafelerde şarja gerek duymadan sessizlik ve gücü bir arada sunuyor. 7 koltuklu Nissan X-Trail, ailece çıkılacak pikniklerden, kış sporları için hem malzemelerinizi hem de ailenizi güvenle ve rahatlıkla her koşulda eşlik edecek güçlü bir yol arkadaşı.
Nissan X-Trail’in sahip olduğu e-POWER sistemi, günlük sürüşü hem keyifli hem de verimli hale getirerek elektrifikasyona benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Daha duyarlı, daha verimli ve sessiz bir sürüş için benzersiz bir elektrikli güç aktarma sistemi oluşturan e-POWER, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. X-Trail'de de yer alan e-POWER sistemi; yüksek çıkışlı bir batarya, jeneratör ünitesi, invertör ve 150 kW ön elektrik motoru ile en zorlu koşullarda bile benzersiz bir güç ve konfor sağlıyor. Tüm yolcuların zorlu arazi şartlarında bile yumuşaklık ve konfor hissiyatını maksimum düzeye çıkarıyor. e-4ORCE tüm tekerlerden çekiş teknolojisi ile mükemmele yakın ağırlık dağılımı ile dengeli bir sürüş sunuyor. Ayrıca hassas tork dağılımı sayesinde hızlanma, frenleme ve viraj manevralarından etkilenmeden dengeli bir yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Hafta sonları şehir dışında kampa gitmek isteyenler ile kışın kayak malzemelerini rahatlıkla taşıyabilecekleri Nissan X-Trail’de 7 kişilik seyahatlerde 485 litre bagaj hacmi veya 1298 litre bagaj hacmi sunuluyor.
Yeni X-Trail'in iç ve dış tasarımı, aracın çok yönlü ve maceracı ruhunu dışa vuruyor. Güven veren sağlamlığıyla dış kısmında, yüzer tavan ve V-motion ızgarası gibi Nissan’a özgü tasarım öğeleriyle de bir adım öne çıkıyor. Ön tamponun gövdesi içinde yer alan çarpıcı farları ve tasarım çizgisi boyunca yerleştirilmiş kombine gündüz farları ise tüm dikkatleri aracın üzerine topluyor.