ODMD AÇIKLADI: Türkiye'de şubatta en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu!
Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satan elektrikli otomobil markaları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine dayanarak hazırlanan listenin zirvesinde Tesla Model Y yer alırken; onu TOGG T10X takip etti.
Türkiye'de şubat ayında en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine dayanarak hazırlanan listede en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modeli Tesla Model Y oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabında paylaştığı listeye göre, geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satışı yapılan 10 elektrikli otomobil modeli şöyle:
10. MERCEDES EQB
Listenin 10. sırasından yer alan Mercedes EQB, şubat ayında Türkiye'de 138 adet satıldı.
9. BYD SEAL U
Listein dokuzuncu sırasında ise BYD SEAL U yer aldı. Söz konusu model geçen ay 145 adet satıldı.
8. VOLVO EX40
Volvo EX40, şubat ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil modelleri listesinde sekizinci sırada yer aldı. Modelden 154 adet satıldı.