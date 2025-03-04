ODMD AÇIKLADI: Türkiye'de şubatta en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu!

Türkiye'de şubat ayında en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine dayanarak hazırlanan listede en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modeli Tesla Model Y oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabında paylaştığı listeye göre, geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satışı yapılan 10 elektrikli otomobil modeli şöyle: