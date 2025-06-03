ODMD duyurdu: En çok satan otomotiv markaları belli oldu! (Mayıs 2025)
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin otomotiv satış verilerini açıkladı. Böylece 2025 Mayıs ayının en çok satan otomotiv markaları da belli olmuş oldu. Listede her ay olduğu gibi tüketicinin en çok tercih ettiği markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Peugeot, Opel ve Toyota gibi otomotiv devleri yer aldı. 107 bin 730 adetlik toplam satışın gerçekleştiği pazarda, en çok satış yapan marka 10 bin 846 adetle zirvede yer aldı. Peki Mayıs 2025'in en çok satan otomotiv markaları hangileri? İşte Mayıs ayında en çok satın alınan otomotiv markaları...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait otomotiv satış verilerini açıkladı. Böylece Mayıs ayı itibarıyla en çok satan otomotiv markaları da netleşmiş oldu. Listenin üst sıralarında yine tüketicilerin vazgeçilmezi olan otomotiv devleri yer aldı.
Toplamda 107 bin 730 adet aracın satıldığı pazarda, 10 bin 846 satışla Fiat en çok tercih edilen marka oldu. Fiat’ı sırasıyla Renault (9.025), Volkswagen (8.379), Ford (8.175) ve Peugeot (7.064) izledi.
İlk 10’a giren diğer markalar ise sırasıyla Opel (6.003), Toyota (5.765), Citroen (5.548), Hyundai (5.501) ve BYD (4.195) oldu. Çinli üretici BYD’nin listede yer alması, elektrikli araçlara olan ilginin giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu.
ODMD verilerine göre pazardaki rekabet her geçen ay daha da kızışırken, yerli üretici TOGG da 3.678 adetlik satışla ilk 15 içinde yer aldı. Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında kampanyaların ve yeni modellerin pazardaki dengeleri yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.