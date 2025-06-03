Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait otomotiv satış verilerini açıkladı. Böylece Mayıs ayı itibarıyla en çok satan otomotiv markaları da netleşmiş oldu. Listenin üst sıralarında yine tüketicilerin vazgeçilmezi olan otomotiv devleri yer aldı. 1 | 25

Toplamda 107 bin 730 adet aracın satıldığı pazarda, 10 bin 846 satışla Fiat en çok tercih edilen marka oldu. Fiat’ı sırasıyla Renault (9.025), Volkswagen (8.379), Ford (8.175) ve Peugeot (7.064) izledi. 2 | 25

İlk 10’a giren diğer markalar ise sırasıyla Opel (6.003), Toyota (5.765), Citroen (5.548), Hyundai (5.501) ve BYD (4.195) oldu. Çinli üretici BYD’nin listede yer alması, elektrikli araçlara olan ilginin giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu. 3 | 25