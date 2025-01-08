ODMD 'Gladyatör Ödülleri' sahiplerini buldu: 2024'ün en iyi otomobil markaları açıklandı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından markaların satış ve iletişim alanındaki başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 15. Satış ve İletişim Ödülleri, 6 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2024 Gladyatörleri” adıyla anılan törende, 21 kategoride ödül dağıtıldı.

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