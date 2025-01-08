ODMD 'Gladyatör Ödülleri' sahiplerini buldu: 2024'ün en iyi otomobil markaları açıklandı!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen 15. Satış ve İletişim Ödülleri, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 21 dalda verilen ödüller, satış performansı, iletişim çalışmaları ve halk oylaması sonuçlarına göre belirlendi. Renault, Fiat ve KGM-SsangYong ödülleri toplarken, sektörün 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 beklentileri de paylaşıldı. İşte ODMD verilerine göre 2024'ün en iyi otomobil markaları ve kazandıkları ödüller...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından markaların satış ve iletişim alanındaki başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 15. Satış ve İletişim Ödülleri, 6 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2024 Gladyatörleri” adıyla anılan törende, 21 kategoride ödül dağıtıldı.
Satış ödülleri, ODMD veri tabanında kayıtlı yıllık satış adetlerine göre belirlenirken, iletişim ödülleri halk oylamaları ve jüri değerlendirmeleriyle şekillendi. İşte ODMD'ye göre farklı dallarda 2024'ün en iyi otomobil markaları ve kazandıkları ödüller...
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