ODMD listeyi açıkladı! 2025'te en çok satan otomobil markaları belli oldu!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yılın ilk yedi ayına ilişkin satış verilerini açıkladı. Yüzde 6,5’lik büyüme ile toplam pazar hareketliliğini korurken, markaların sıralamasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Özellikle Toyota yüzde 47'yi aşan büyüme oranıyla birlikte listede dikkat çekti. Peki otomotivde zirvenin yeni sahibi kim? İşte 2025 yılının ilk 7 ayında en çok satan ilk 10 otomonil markası...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk yedi ayına (Ocak-Temmuz) ait otomotiv satış verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında büyüyerek 715.695 adet satış rakamına ulaştı. Otomobil satışları 572.198 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise 143.497 adede yükseldi.
Toyota'dan dikkat çeken artış!
Ocak-Temmuz 2025 döneminde, markalar sıralamasında Renault 64.578 satışla pazarın lideri olmaya devam etti. Yılın en dikkat çekici performanslarından birini sergileyen Toyota, yüzde 47,73'lük büyüme oranıyla 42.155 adet satış yaparak ikinci sıraya yerleşti. Volkswagen ise 42.043 adetle üçüncü sırada yerini aldı.
Peki 7 aylık dönemde en çok hangi otomobil markaları tercih edildi? İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil markası...
10. CITROEN
Adet: 22 bin 533
9. SKODA
Adet: 23 bin 359
8. OPEL
Adet: 24 bin 797
7. BYD
Adet: 29 bin 284
6. PEUGEOT
Adet: 34 bin 66 adet
5. HYUNDAI
Adet: 35 bin 658
4. FIAT
Adet: 40 bin 473
3. VOLKSWAGEN
Adet: 42 bin 43
2. TOYOTA
Adet: 42 bin 155
1. RENAULT
Adet: 64 bin 578