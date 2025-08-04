Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk yedi ayına (Ocak-Temmuz) ait otomotiv satış verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında büyüyerek 715.695 adet satış rakamına ulaştı. Otomobil satışları 572.198 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise 143.497 adede yükseldi. 1 | 14

Toyota'dan dikkat çeken artış! Ocak-Temmuz 2025 döneminde, markalar sıralamasında Renault 64.578 satışla pazarın lideri olmaya devam etti. Yılın en dikkat çekici performanslarından birini sergileyen Toyota, yüzde 47,73'lük büyüme oranıyla 42.155 adet satış yaparak ikinci sıraya yerleşti. Volkswagen ise 42.043 adetle üçüncü sırada yerini aldı. 2 | 14

Peki 7 aylık dönemde en çok hangi otomobil markaları tercih edildi? İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil markası... 3 | 14

10. CITROEN Adet: 22 bin 533 4 | 14

9. SKODA Adet: 23 bin 359 5 | 14

8. OPEL Adet: 24 bin 797 6 | 14

7. BYD Adet: 29 bin 284 7 | 14

6. PEUGEOT Adet: 34 bin 66 adet 8 | 14

5. HYUNDAI Adet: 35 bin 658 9 | 14

4. FIAT Adet: 40 bin 473 10 | 14

3. VOLKSWAGEN Adet: 42 bin 43 11 | 14

2. TOYOTA Adet: 42 bin 155 12 | 14