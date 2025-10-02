Google Haberler

ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu!

Türkiye otomotiv pazarı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,71 büyüyerek 110 bin 302 satışa ulaştı. ODMD verilerine göre pazarın yüzde 82,3’ü A, B ve C segmentlerinden oluştu. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin X hesabından paylaştığı rakamlara göre C segmenti yüzde 56 pay ile öne çıkarken otomobil modellerinde zirvenin sahibi kim oldu? İşte 2025 yılının ilk 9 ayında en çok satan ilk 10 otomobil modeli...

Damla Kaya
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 1

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, toplam pazar yüzde 25,71 büyüyerek 110 bin 302 adetlik satışa ulaştı.

1 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 2

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı verilerde satışların büyük bölümünün A, B ve C segmentlerinde yoğunlaştığını aktardı. Buna göre pazarın yüzde 82,3'ü bu segmentlerden oluşurken, C segmenti 416 bin 257 adetle yüzde 56 pay aldı. B segmenti ise 191 bin 817 adetle yüzde 25,8 pay elde etti.

2 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 3

Peki eylül ayında en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi? 

İşte 2025 Eylül ayının en çok satan ilk 10 otomobil modelleri...

3 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 4

10. Hyundai i20

Satılan adet: 1912

4 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 5

9. Toyota C-HR

Satılan adet: 2080

5 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 6

8. Renault Duster

Satılan adet: 2138

6 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 7

7.Fiat Egea Cross

Satılan adet: 2445

7 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 8

6.Toyota Corolla

Satılan adet: 2542

8 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 9

5. Dacia Sandero Stepway

Satılan adet: 3290

9 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 10

4. Nissan Qashqai

Satılan adet: 3621

10 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 11

3. Renault Clio HB

Satılan adet: 3707

11 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 12

2. Fiat Egea Sedan

Satılan adet: 4005

12 13
ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 13

1.Renault Megane Sedan

Satılan adet: 4370

13 13