ODMD listeyi açıkladı! Eylülde en çok satan otomobil modelleri belli oldu!
Türkiye otomotiv pazarı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,71 büyüyerek 110 bin 302 satışa ulaştı. ODMD verilerine göre pazarın yüzde 82,3’ü A, B ve C segmentlerinden oluştu. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin X hesabından paylaştığı rakamlara göre C segmenti yüzde 56 pay ile öne çıkarken otomobil modellerinde zirvenin sahibi kim oldu? İşte 2025 yılının ilk 9 ayında en çok satan ilk 10 otomobil modeli...
Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, toplam pazar yüzde 25,71 büyüyerek 110 bin 302 adetlik satışa ulaştı.
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı verilerde satışların büyük bölümünün A, B ve C segmentlerinde yoğunlaştığını aktardı. Buna göre pazarın yüzde 82,3'ü bu segmentlerden oluşurken, C segmenti 416 bin 257 adetle yüzde 56 pay aldı. B segmenti ise 191 bin 817 adetle yüzde 25,8 pay elde etti.
Peki eylül ayında en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi?
İşte 2025 Eylül ayının en çok satan ilk 10 otomobil modelleri...
10. Hyundai i20
Satılan adet: 1912
9. Toyota C-HR
Satılan adet: 2080
8. Renault Duster
Satılan adet: 2138
7.Fiat Egea Cross
Satılan adet: 2445
6.Toyota Corolla
Satılan adet: 2542
5. Dacia Sandero Stepway
Satılan adet: 3290
4. Nissan Qashqai
Satılan adet: 3621
3. Renault Clio HB
Satılan adet: 3707
2. Fiat Egea Sedan
Satılan adet: 4005
1.Renault Megane Sedan
Satılan adet: 4370