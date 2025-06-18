OGD üyelerinden en yüksek puanı aldı: BYD SEAL U, Türkiye’de yılın otomobili seçildi

BYD SEAL U modeli Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin oylarıyla 2690 puan alarak, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, OGD tarafından 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması, büyük bir heyecana sahne oldu. Alanında uzman otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre, 7 finalist arasından BYD'nin Türkiye'de büyük ilgi gören modeli SEAL U, "Türkiye’de Yılın Otomobili" unvanını kazandı. 1 | 7

BYD'nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, modern tasarımı ve ileri teknolojiyi bir arada sunuyor. Modelin her iki versiyonu da kendi segmentinde dikkati çeken donanımları ve performansıyla standartları yeniden tanımlıyor. 2 | 7

BYD'nin, D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i ise yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisiyle yüksek performans, verimlilik ve konforu bir arada sunuyor. BYD SEAL U DM-i, 145 kilovatlık (kW) (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW (98 PS) gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek, 160 kW (218 PS) maksimum sistem gücü sunuyor. WLTP ölçümlerine göre 115 kilometre şehir içi elektrikli sürüş menziline sahip olan model, 80 kilometre karma sürüş menzili sunuyor. Bununla birlikte SEAL U DM-i modeli, 1080 kilometrelik toplam karma menziliyle uzun yolculuklar için de öne çıkıyor. 3 | 7