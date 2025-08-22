Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ortaya çıktı! İşte fotoğrafları ve teknik özellikleri

Optimize edilmiş aerodinamik çözümleriyle dikkat çeken Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo; aero kaputu, aero çamurluk ağızları, aktif aero difüzör ve aktif aero spoyler gibi unsurlarla en zorlu yarış pistlerine bile uyum sağlıyor.

İç mekanda ise şık direksiyon simidi, yükseltilmiş hafif koltuklar ve aydınlatmalı kumaşlarla sade ve yenilikçi bir tasarım dikkat çekiyor.

Opel CEO'su Florian Huettl, “Bu araç yalnızca küçük otomobil platformunda nelerin mümkün olduğunu göstermiyor, aynı zamanda geleceğe dair net bir vizyon sunuyor ve tüm otomobil tutkunlarına hitap ediyor. Tarihte ilk kez bir Opel konsept aracı yalnızca uzaktan izlenmeyecek, bu sonbaharda etkileyici yeni modeli Gran Turismo 7'de herkes sürebilecek ve OMG! GSE'yi bizzat deneyimleyebilecek" dedi.