Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ortaya çıktı! İşte fotoğrafları ve teknik özellikleri
Alman otomobil üreticisi Opel, IAA Mobility 2025'te dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni konsept aracın adını ve yeni görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Peki Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo'nun teknik özellikleri neler, 0'dan 100'e kaç saniyede çıkıyor?
Yeni Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, toplam 588 kW (800 beygir) güç ve 800 Nm tork üreten 4 elektrik motoruyla saatte 320 km/s azami hıza ulaşabiliyor.
Corsa GSE Vision Gran Turismo 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,0 saniyede çıkabiliyor.
Optimize edilmiş aerodinamik çözümleriyle dikkat çeken Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo; aero kaputu, aero çamurluk ağızları, aktif aero difüzör ve aktif aero spoyler gibi unsurlarla en zorlu yarış pistlerine bile uyum sağlıyor.
İç mekanda ise şık direksiyon simidi, yükseltilmiş hafif koltuklar ve aydınlatmalı kumaşlarla sade ve yenilikçi bir tasarım dikkat çekiyor.
Bu araç, önümüzdeki sonbaharda dünyanın önde gelen yarış simülatörlerinden Gran Turismo 7'de herkesin deneyimleyebileceği şekilde sunulacak.
Yeni Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, bu sonbaharda PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında Gran Turismo 7'de oynanabilecek.
Opel CEO'su Florian Huettl, “Bu araç yalnızca küçük otomobil platformunda nelerin mümkün olduğunu göstermiyor, aynı zamanda geleceğe dair net bir vizyon sunuyor ve tüm otomobil tutkunlarına hitap ediyor. Tarihte ilk kez bir Opel konsept aracı yalnızca uzaktan izlenmeyecek, bu sonbaharda etkileyici yeni modeli Gran Turismo 7'de herkes sürebilecek ve OMG! GSE'yi bizzat deneyimleyebilecek" dedi.