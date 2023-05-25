Opel Corsa yenilendi! İşte teknik özellikleri ve şarj süresi Son 2 yılda Almanya’da sınıfının en çok satan otomobili olan Opel Corsa yenilendi. 2023 sonlanmadan yollarla buluşacak olan yeni Corsa, 115 kW/156 HP ve 402 kilometreye kadar menzile (WLTP) sahip yeni bir elektromotora kavuşuyor. Yeni Corsa Elektrik hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Otomotiv dünyasının Alman kalitesini birleştiren temsilcisi Opel, 2023 yılı sonunda yenilenen Opel Corsa’yı yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Corsa, Opel’in B-HB segmentindeki temsiliyetini bir sonraki seviyeye taşıyor. Yeni Corsa, ön cephedeki karakteristik Opel Vizör marka yüzü ve arka cephede tam ortada konumlanan Corsa yazısıyla dikkat çekiyor. Yenilikçi teknolojiler, sürüşü daha kolay hale getirirken sürüş keyfini de destekliyor. Yeni Corsa, opsiyonel olarak tamamen dijital bir kokpit ile de donatılabiliyor. Bu dijital kokpit, sezgisel bilgi-eğlence ve 10 inç’e kadar renkli dokunmatik ekrana sahip Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’na dayanıyor. Yeni Opel Corsa aynı zamanda, motor kaputunun altında da yeni ve ileri teknolojileri barındırıyor. Yeni Corsa Elektrik, artık daha güçlü ve WLTP’ye göre 402 kilometreye kadar menzil sağlayan gelişmiş bir batarya ile donatılıyor. Yenilenen model ayrıca tamamen batarya elektrikliden, yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlara kadar zengin bir güç-aktarma çeşitliliği sunuyor. 1 | 6

Yeni Corsa’yı değerlendiren Opel CEO’su Florian Huettl: “Opel Corsa, 40 yılı aşkın süredir en çok satanlar listesinde yer alıyor. Son 2 yılda Almanya’da segmentinde en çok satan otomobil olurken, 2021’de İngiltere’de toplamda en çok satan otomobil olma başarısını gösterdi. Bu başarı, emeklerimizin karşılığını almamızı sağlıyor ve ileriye dönük olarak daha da iyisini yapmak için bizi motive ediyor. Yeni Corsa daha modern, daha duygusal ve daha cesur. Çarpıcı tasarımı, üst segmentlere ait ileri teknolojileri ve yeni, elektrik teknolojisi ile müşterilere bugün bu segmentteki bir otomobilden neler bekleyebileceklerini göstermek istiyoruz” dedi. Corsa, bölünmüş C sütunu donanım seviyesine bağlı olarak siyah olarak sunulan tavanın, aracın üzerinde süzülüyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Arka cephede de net bir görünüm sunuluyor. Birkaç ay önce ilk kez sınırlı sayıda üretilen “Opel Corsa 40” özel versiyonunda da olduğu gibi, Corsa logosu bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Ayrıca Corsa ile ilk kez sunulan Grafik Gri gövde rengi, yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor. 2 | 6

Çok sayıda yeni özellik sayesinde Corsa, sürücü için iç mekanda iyi hissettiren ve modern bir atmosfer oluşturuyor. Yeni koltuk modelleri dışında yeni bir vites kolu ve direksiyon da tasarıma katkı sağlıyor. Bir diğer önemli görsel ve teknik yenilik olarak, yeni bilgi-eğlence sistemine sahip, isteğe bağlı, tamamen dijital kokpit dikkat çekiyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere gelişebilen, daha entegre, bağlamsal olarak bilinçli ve sürekli uyarlanabilir bir kokpit deneyimi için gelişmiş grafik, multimedya, bilgisayarla görme ve yapay zeka (AI) özelliklerine sahip. Tıpkı güncel Astra nesli gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi yeni Corsa’da da uygulandı. Navigasyon sistemi; bağlantılı hizmetler, doğal ses tanıma “Hey Opel” ve kablosuz güncellemeler gibi işlevlere sahip. Ayrıca, navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inç’lik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler şimdi daha da net. Böylece önemli bilgiler, saniyeden çok daha kısa sürede görülebiliyor. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak hem aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanıyor hem de şarj edilebiliyor. 3 | 6