Opel, yeni SUV modeli Frontera’yı İstanbul’da dünyaya tanıttı Alman otomotiv üreticisi Opel, her ihtiyaca hitap eden geniş ürün gamını, eskilerden bir isimle daha da genişletiyor. Markanın bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera’yı yeniden tasarlayıp yollara çıkarmaya hazırlanan Opel, yeni modelin dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdi.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, 5 kişilik versiyonuyla tanıtılan yeni Frontera, 1.600 litreye kadar ulaşan geniş bagajıyla öne çıkıyor. Bu yıl Opel’in otomobil üretim sektöründeki 125’inci yılını kutladıklarını söyleyen Opel CEO’su Florian Huettl, “Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak” dedi. 1 | 8

Otomotiv dünyasının üstün sürüş keyfiyle Alman kalitesini birleştiren temsilcisi Opel, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera, yeni tasarımı, zengin donanım listesi ve farklı motor seçenekleriyle yeniden yollara çıkıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ilk fotoğrafları ile henüz satışa sunulmadan büyük bir ilgi uyandıran yeni Frontera’nın dünya prömiyeri Türkiye’de gerçekleştirdi. 2 | 8

Markanın geniş ve konforlu yeni kompakt SUV’u Frontera, Opel CEO’su Florian Huettl, Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ve Ürün ve Fiyatlandırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias A. Gubitz’in de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen dünya prömiyeri ile uluslararası kamuoyuna ve gazetecilere tanıtıldı. 3 | 8