Opel'den 2025 Mart ayına özel kampanya
Mart ayında arabasını ya da hafif ticari araç modellerini yenilemek isteyenler için Opel, bu aya özel bir kampanya hazırladı. Corsa, Astra, yeni Mokka ve yeni Grandland modelleri için 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunan markanın Mart kampanyasına dair diğer detaylar şöyle sıralanıyor...
Markanın mart kampanyası, binek araçlarda Corsa, Astra, yeni Mokka, yeni Grandland, Corsa ve Astra elektrikli araçları, hafif ticari araçlarda ise Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Movano'nun 3,5 tonluk modellerini kapsıyor.
Kampanyada, Movano'nun 3,5 tonluk modelinde marta özel 500 bin liraya 12 vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları veriliyor.
Zafira modeli, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
Combo, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle alınabiliyor. Combo Cargo için ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.