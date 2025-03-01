Opel'den 2025 Mart ayına özel kampanya

Markanın mart kampanyası, binek araçlarda Corsa, Astra, yeni Mokka, yeni Grandland, Corsa ve Astra elektrikli araçları, hafif ticari araçlarda ise Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Movano'nun 3,5 tonluk modellerini kapsıyor. 1 | 6

Kampanyada, Movano'nun 3,5 tonluk modelinde marta özel 500 bin liraya 12 vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları veriliyor. 2 | 6

Zafira modeli, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. 3 | 6