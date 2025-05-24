Opel’den Frontera için 0 faizli kredi ya da nakit indirim kampanyası
Opel Türkiye, geçen günlerde Türkiye pazarında satışa sunduğu B-SUV modeli yeni Frontera’nın elektrikli ve hibrit versiyonlarında yüzde sıfır faizli kredi imkânı… Opel, Frontera modeli için 300 bin liraya varan 0 faizli kredi ya da 50 bin lira nakit indirim seçeneğiyle kampanya başlattı.
Opel yeni Frontera modeli için yeni bir kampanya duyurusu yaptı.
Buna göre; Frontera Hybrid modelini 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin lira nakit indirim desteğiyle satın almak mümkün.
Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim olanakları bulunuyor.
Opel Frontera ne kadar?
Yeni Opel Frontera, Türkiye’de 1 milyon 345 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor
Öte yandan Opel müşterileri 24-25 Mayıs tarihlerinde tüm Opel showroomlarında düzenlenecek test sürüş günlerinde yeni Opel Frontera’yı deneyimleme fırsatı bulacaklar.
48 Volt hibrit güç-aktarma sistemine sahip yeni Frontera Hybrid, Edition ve GS donanımlı versiyonları ile yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik ise GS donanımlı versiyonuyla Türkiye pazarında...