Opel’den mart ayına özel kredi ve faiz imkânları! Opel Türkiye, mart ayında hem binek hem de ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden çekici binek ve SUV modellerinde müşterilerine çeşitli olanaklar sunan Opel, başarılı ticari araç modellerinde 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, mart ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 798.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. 1 | 4

Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi imkânıyla 1.142.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 958.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 2 | 4

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 709.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkânıyla 539.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. 3 | 4