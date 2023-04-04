Opel’den nisan ayında '0' faizli kredi teklifleri! Opel Türkiye, nisan ayında hem binek hem de ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden çekici binek ve SUV modellerinde müşterilerine çeşitli olanaklar sunan Opel, başarılı ticari araç modellerinde 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Opel Türkiye, binek ve SUV modelleriyle çeşitli olanaklar sunuyor. Opel, ticari araç modellerinde 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. KOBİ’lere özel indirimlerle yeni bir araç sahibi olmak isteyenler ise Opel Showroom’larına bekleniyor. Opel, nisan ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 819.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. 1 | 5

Opel’in dijital kokpit özelliği ve Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi imkânıyla 1.162.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 973.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla beraber 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1.014.900 TL’ye satın alınabiliyor. 2 | 5

Opel’in öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 738.900 TL’lik başlıyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkânıyla 554.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 909.900 TL’ye satın alınabiliyor. 3 | 5