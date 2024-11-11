Otokar, pick-up pazarına giriyor
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, otobüs ve kamyondan oluşan ürün ailesini pick-up segmentiyle genişletiyor. Dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden Foton markasıyla kamyon segmentinde sürdürdüğü başarılı iş birliğini Tunland ile pick-up pazarına taşıyor.
Güçlü tasarım çizgileriyle yollara yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Foton Tunland G7 hem şehirde hem arazide üstün performans vadediyor. Geniş iç hacmi, konforu ve yüksek teknoloji donanımlarıyla mükemmel bir sürüş deneyimi sağlıyor. 7 farklı renk ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Otokar yetkili satıcılarında satışa sunulan araçta pick-up tutkunlarına geniş bir yelpazede seçim imkânı sunuyor.
"Ticari araç alanındaki başarılı performansımızı pick-up segmentine taşımayı hedefliyoruz” diyen Genel Müdür Aykut Özüner, “Yeni girdiğimiz pick-up segmenti için 10 yılı aşkın süredir kamyon segmentinde iş birliği yaptığımız Foton şirketini tercih ettik. Başarıyla yürüttüğümüz iş ortaklığımızı niş bir pazar olan pick-up segmenti ile taçlandırdık. Otokar’ın satış ve satış sonrası hizmetlerdeki başarılı performansının kısa sürede Foton Tunland’i pazarın öncelikli tercihleri arasına taşıyacağına inanıyoruz” dedi.
YÜKSEK GÜÇ, ÜSTÜN ARAZİ KABİLİYETİ
Foton Tunland G7 eşsiz yakıt verimliliği sunan 2.0L Aucan motoru 119 kW (162 PS) güç ve 380 Nm tork üretiyor. 76 litrelik yakıt deposu ve 12 litrelik AdBlue tankı ile uzun mesafelerde bile kesintisiz yolculuk imkanı sunan araç, 160 km/saat maksimum hıza ulaşabiliyor.
Güçlü motoru ve yüksek tork özelliği ile 4x4 Foton Tunland G7’nin arazi kabiliyeti dikkat çekiyor. 5+1 manuel ve 8+1 otomatik vites seçeneklerine sahip Tunland G7’nin gelişmiş 4 çeker (4WD) sistemi, ister şehir ve ister arazide her türlü yol koşulunda maksimum performans sunuyor. Arka diferansiyel kilidi ve sürüş destek sistemleriyle off-road maceralarında dahi güvenli ve keyifli bir deneyim sunan Tunland G7, kullanıcısının arazideki deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.
YÜKSEK TAŞIMA GÜCÜ
Foton Tunland G7 hem işte hem de gündelik kullanımda tüm beklentileri üst seviyede karşılıyor.
Sürücüsünün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerle donatılan Tunland G7, entegre hız sabitleyici ve bluetooth kontrolüne sahip çok işlevli direksiyonuyla, sürüş konforunu artırıyor. 6 yöne elektrikli ayarlanabilir deri sürücü koltuğu uzun yolculuklarda bile maksimum konfor sağlıyor.
Geniş iç hacme sahip araçta iklim kontrollü dijital klima, 360 derece görüş sistemi, kablosuz multimedya bağlantısı ve geniş LCD ekranı sürüş keyifini arttırırken üstün ses yalıtımı sessiz bir sürüş sunuyor. Kabin içinde 4 adet USB çıkışı ve 7 farklı renkte ambiyans aydınlatma dikkat çekiyor. Tunland’de elektrikli sunroof seçeneği de bulunuyor.
Yüksek taşıma kapasitesi sayesinde ister iş amaçlı ister hobi amaçlı her türlü yük, geniş hacimli elektrikli açılır yükleme alanında güvenle ve rahat bir şekilde taşınıyor.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Sektörün bilinir ve güvenilir alt sistemleri ile tasarlanan Tunland G7, üstün güvenlik özellikleriyle de fark yaratıyor. Kör Nokta Algılama Sistemi (BSD), Fren Asistanı (BA), Elektronik Fren Sistemi (EBD), Araç Dinamik Kontrol Sistemi (VDC), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) gibi özelliklerle donatılan araçta güvenli sürüş için her detay yer alıyor.