Otokar, pick-up pazarına giriyor

Güçlü tasarım çizgileriyle yollara yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Foton Tunland G7 hem şehirde hem arazide üstün performans vadediyor. Geniş iç hacmi, konforu ve yüksek teknoloji donanımlarıyla mükemmel bir sürüş deneyimi sağlıyor. 7 farklı renk ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Otokar yetkili satıcılarında satışa sunulan araçta pick-up tutkunlarına geniş bir yelpazede seçim imkânı sunuyor.

"Ticari araç alanındaki başarılı performansımızı pick-up segmentine taşımayı hedefliyoruz” diyen Genel Müdür Aykut Özüner, “Yeni girdiğimiz pick-up segmenti için 10 yılı aşkın süredir kamyon segmentinde iş birliği yaptığımız Foton şirketini tercih ettik. Başarıyla yürüttüğümüz iş ortaklığımızı niş bir pazar olan pick-up segmenti ile taçlandırdık. Otokar’ın satış ve satış sonrası hizmetlerdeki başarılı performansının kısa sürede Foton Tunland’i pazarın öncelikli tercihleri arasına taşıyacağına inanıyoruz” dedi.