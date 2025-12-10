Google Haberler

Otomobil alacaklar dikkat: İkinci el araçlarda hangi markalar daha sağlam? İşte 2025 raporu...

Tüketici değerlendirmeleri ve teknik analizleriyle bilinen Consumer Reports, 300 binden fazla aracın verisini inceleyerek 2025 yılı için “En Güvenilir İkinci El Otomobil Markaları” listesini yayımladı. Araştırma, 5 ila 10 yaş arasındaki araçların performans, arıza sıklığı ve kullanıcı memnuniyeti kriterlerine göre değerlendirildi. Yapılan analiz sonucunda ikinci elde en güvenilir markaların Lexus, Toyota ve Mazda olduğunu ortaya koydu. En düşük güvenilirlik puanları ise Tesla, Jeep ve RAM’e verildi.

Lexus – 77 puan

Toyota – 73 puan

Mazda – 58 puan

Honda – 57 puan

Acura – 53 puan

BMW – 53 puan

Buick – 51 puan

Nissan – 51 puan

Audi – 49 puan

Volvo – 48 puan

En Düşük Güvenilirliğe Sahip Markalar 

Consumer Reports'un değerlendirmesine göre ikinci el araçlarda en düşük güvenilirlik puanına sahip markalar ise şöyle:

Tesla – 31 puan

Jeep – 32 puan

RAM – 35 puan

Chrysler – 36 puan

GMC – 37 puan

Kia – 39 puan

Dodge – 39 puan

Ford – 39 puan

Chevrolet – 40 puan

Hyundai – 43 puan

