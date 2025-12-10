Otomobil alacaklar dikkat: İkinci el araçlarda hangi markalar daha sağlam? İşte 2025 raporu...
Tüketici değerlendirmeleri ve teknik analizleriyle bilinen Consumer Reports, 300 binden fazla aracın verisini inceleyerek 2025 yılı için “En Güvenilir İkinci El Otomobil Markaları” listesini yayımladı. Araştırma, 5 ila 10 yaş arasındaki araçların performans, arıza sıklığı ve kullanıcı memnuniyeti kriterlerine göre değerlendirildi. Yapılan analiz sonucunda ikinci elde en güvenilir markaların Lexus, Toyota ve Mazda olduğunu ortaya koydu. En düşük güvenilirlik puanları ise Tesla, Jeep ve RAM’e verildi.
Lexus – 77 puan
Toyota – 73 puan
Mazda – 58 puan
Honda – 57 puan
Acura – 53 puan
BMW – 53 puan
Buick – 51 puan
Nissan – 51 puan
Audi – 49 puan
Volvo – 48 puan
En Düşük Güvenilirliğe Sahip Markalar
Consumer Reports'un değerlendirmesine göre ikinci el araçlarda en düşük güvenilirlik puanına sahip markalar ise şöyle:
Tesla – 31 puan
Jeep – 32 puan
RAM – 35 puan
Chrysler – 36 puan
GMC – 37 puan
Kia – 39 puan
Dodge – 39 puan
Ford – 39 puan
Chevrolet – 40 puan
Hyundai – 43 puan
