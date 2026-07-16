Otomobil devinde iflas paniği: Borsada deprem etkisi yarattı

Resmi kayıtlarda iflas başvurusu yok

İddiaların ilk olarak sektörel bir internet sitesinde yayımlandığı belirtilirken, Lucid hakkında açılmış herhangi bir Chapter 11 başvurusu bulunmuyor. Mahkeme kayıtlarında ya da resmi düzenleyici kurum belgelerinde de iflas sürecini doğrulayan herhangi bir bilgi yer almıyor.