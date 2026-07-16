Otomobil devinde iflas paniği: Borsada deprem etkisi yarattı
Elektrikli otomobil üreticisi Lucid Group, iflas başvurusu hazırlığında olduğu yönündeki iddiaların ardından borsada sert satış baskısıyla karşılaştı. Gün içinde yüzde 50'ye varan değer kaybı yaşayan şirket, söylentilerin "tamamen asılsız" olduğunu açıklarken, hisseler resmi açıklamanın ardından kayıplarının önemli bölümünü geri aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) destekli elektrikli otomobil üreticisi Lucid Group, iflas söylentileri nedeniyle tarihindeki en sert gün içi satışlardan birini yaşadı.
Şirketin özel sermayeye devredilebileceği veya ABD'de iflas koruması sağlayan Chapter 11 sürecine başvurabileceği yönündeki iddiaların ardından Lucid hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 50 geriledi. Ancak şirketin iddiaları yalanlamasıyla birlikte kayıpların önemli bölümü geri alındı.
Şirketten net yalanlama
Lucid, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K bildiriminde, şirketin likidite sıkıntısı yaşadığı ve iflas hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin "tamamen yanlış" olduğunu duyurdu.
Açıklamada, şirketin faaliyetlerini gelecek yılın da ötesine taşıyacak düzeyde yeterli finansal kaynağa sahip olduğu belirtilirken, iddialarda öne sürüldüğü gibi yönetim kurulu bünyesinde bu senaryoları değerlendiren herhangi bir özel komite kurulmadığı ifade edildi.
AlixPartners açıklaması
Lucid, operasyonel iyileştirme amacıyla yeniden yapılandırma danışmanlığı şirketi AlixPartners ile çalıştığını doğruladı. Ancak şirket, bu iş birliğinin yalnızca operasyonların güçlendirilmesine yönelik olduğunu ve danışmanlık firmasının herhangi bir iflas başvurusu tavsiyesinde bulunmadığını vurguladı.
Şirketin iletişimden sorumlu yöneticisi Nick Twork da yaptığı açıklamada, odak noktalarının operasyonel verimliliği artırmak ve uygulama süreçlerini geliştirmek olduğunu söyledi.
Resmi kayıtlarda iflas başvurusu yok
İddiaların ilk olarak sektörel bir internet sitesinde yayımlandığı belirtilirken, Lucid hakkında açılmış herhangi bir Chapter 11 başvurusu bulunmuyor. Mahkeme kayıtlarında ya da resmi düzenleyici kurum belgelerinde de iflas sürecini doğrulayan herhangi bir bilgi yer almıyor.
Hisselerde tarihi oynaklık
Söylentilerin etkisiyle Lucid hisselerinde işlemler volatilite nedeniyle birkaç kez durduruldu. Hisseler gün içinde yüzde 50'ye varan düşüş yaşadıktan sonra toparlanarak günü yüzde 16 kayıpla 4,62 dolardan kapattı.
İşlem hacmi de son üç aylık ortalamanın yaklaşık yüzde 665 üzerine çıkarak dikkat çekti.
Şirketin yaptığı resmi açıklamanın ardından hisselerin önemli ölçüde toparlanması, yatırımcı satışlarının büyük ölçüde söylentilerden kaynaklandığı şeklinde yorumlandı.