OTOMOBİL KAMPANYALARI: Markalar 7 Temmuz'a kilitlendi: Fiyatlarda ciddi düşüş var: Zararına satış

Otomobil satışları 20 ayın ardından ilk kez geçen Nisan’da düşerken, otomotiv sektörü 7 Temmuz’a kilitlendi. Avrupa Birliği’nin (AB) yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Düzenleme yeni otomobiller için zorunlu olacak. Bu nedenle otomobil markaları, ellerindeki sıfır otomobilleri iki ay içinde satmak zorunda kalıyor. Sektör temsilcileri düzenlemenin ertelenmesi için görüşmeler yaparken, “Markalar zararına kampanya yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin iki ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt şöyle devam etti:

* Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır.