Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-aralık 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı. 1 | 13

Buna göre, otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 7,3, otomobil pazarı yüzde 6,6, hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,9 büyüdü. 2 | 13

Aralıkta otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 büyüyerek 35 bin 438'e yükseldi. 3 | 13