Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında daraldı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet oldu. Otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet oldu. 1 | 8

Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti. 2 | 8

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu. 3 | 8