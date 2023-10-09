Otomobilde kampanya yarışı başladı Türkiye otomotiv pazarında satışlar her ay rekor tazelerken, son dönemlerde birçok marka, kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştırdı.

Honda Civic Sedan ve Honda Civic Hatchback modellerinde ağustos ayı boyunca müşterilere uygun faiz oranlı yeni kredi fırsatları sunuluyor. Honda'nın açıklamasına göre, her ihtiyaca ve tarza yönelik modelleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Civic ailesinde ağustos boyunca 35 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade ve 0,99 faiz oranı uygulanıyor. 1 | 8

Hyundai ise ekim ayında gerçekleştirdiği özel bir kampanya ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine fırsat sunuyor. C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı zamanda, Hyundai diğer modellerinde de "Şimdi Al, 6 Ay Sonra" öde seçeneği sunuyor. B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor. 2 | 8

Jeep Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek. Compass satın almak isteyen SUV severlerse kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 175 bin lira showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor. 3 | 8