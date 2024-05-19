Otomobilde Mayıs kampanyası: Marka marka, model model sıfır faizli kredi imkânı, indirim fırsatları!
OTOMOBİLDE MAYIS KAMPANYASI: Taşıt kredisinde 22 yılın zirvesi yaşanırken, bankaların verdiği en yüksek miktar olan 400 bin TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor. Nisanda 20 ayın ardından ilk kez otomobil satışları yavaşladı. Otomobil üreticileri de peş peşe kampanya duyuruları yapıyor. İşte marka marka, model model sıfır otomobil kampanyaları…
Fiat, Toyota, BYD, Chery, Suzuki, Citroen, Honda, MG, Opel, Peugeot, Skoda... Otomobil markalarının model model mayıs ayı kampanyaları belli oldu. HaberTürk'ün derlemesine göre otomotiv piyasasında son fiyatlar ve kampanyalar...
BYD
ATTO 3: Çinli otomobil üreticisi BYD’nin C-SUV modeli ATTO 3, Mayıs ayı boyunca 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı ve aracını takasa getirenlere özel indirimle sunuluyor.
50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 740 bin TL’den satışa sunulurken bu indirime ek olarak tercihe göre 1 yıllık kasko sigortası ya da 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediliyor.
CHERY
Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Omoda 5 için, 275 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Tiggo 7 PRO modelinde 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.
Tiggo 8 PRO modeline ise 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.
CITROEN
Fransız otomobil üreticisi Citroën, mayıs ayı kampanyası kapsamında C3 modelini 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuyor.
C3 Aircross modeline, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Markanın hafif ticari araç modeli Jumpy Spacetourer ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.
Şehir içi mobilite aracı Ami de, 120 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlıyor.
C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise mayıs ayında, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.
C5 Aircross modelinde 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkânlarından faydalanılabiliyor.