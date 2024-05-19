Otomobilde Mayıs kampanyası: Marka marka, model model sıfır faizli kredi imkânı, indirim fırsatları!

Fiat, Toyota, BYD, Chery, Suzuki, Citroen, Honda, MG, Opel, Peugeot, Skoda... Otomobil markalarının model model mayıs ayı kampanyaları belli oldu. HaberTürk'ün derlemesine göre otomotiv piyasasında son fiyatlar ve kampanyalar...

50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 740 bin TL’den satışa sunulurken bu indirime ek olarak tercihe göre 1 yıllık kasko sigortası ya da 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediliyor.

ATTO 3: Çinli otomobil üreticisi BYD’nin C-SUV modeli ATTO 3, Mayıs ayı boyunca 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı ve aracını takasa getirenlere özel indirimle sunuluyor.

CHERY

Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Omoda 5 için, 275 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Tiggo 7 PRO modelinde 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Tiggo 8 PRO modeline ise 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.