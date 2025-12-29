Otomobilde son kampanya: Yetişen sıfır faizli kredi alıyor
Yıl sonuna yaklaşılırken sıfır otomobil piyasasında kampanyaların da süresi kısaldı. 2025 model araç stoklarını eritmek isteyen markalar, faizsiz kredi, indirim ve takas destekleriyle müşterilerine kampanya hazırlıyor. Faizsiz finansman seçenekleri bütçe avantajı sağlarken, 2026’da yeni model araç fiyatlarının yüksek seyretmesi beklentisi 2025 model araçları daha cazip hale getiriyor. Yılın son günlerinde alınan otomobiller, sıfır kilometre avantajıyla ikinci elde de güçlü bir konuma geliyor. İşte otomobilde yılın son kampanyaları...
Sıfır otomobil almak isteyenler için yılın en avantajlı günleri sona erecek. NTV'den Burak Taşcı'nın haberine göre, yıl sonu kampanyalarına sayılı günler kala markalar, 2025 model araç stoklarını eritmek amacıyla faizsiz kredi başta olmak üzere çeşitli, finansman ve indirim seçeneklerini müşterilerine sundu. İşte kampanya detayları...
Ford, Puma, Puma Gen-E, Explorer ve Capri modellerinde 400 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunarken, Focus modelinde 300 bin lira için aynı vade ve faiz oranıyla satış yapıyor.
BMW, tüzel müşterilere yönelik olarak 7 milyon liraya kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi sunuyor. Ayrıca 12-24 ay vadede yüzde 1,69 ile yüzde 2,29 arasında değişen faiz oranları da bulunuyor.
Audi, A6 e-tron için 2 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlarken, Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modellerinde 1 milyon liraya kadar aynı koşullarla finansman sunuyor.
Peugeot, 6 ve 12 ay vadelerde 700 bin liraya kadar yüzde 0 ile yüzde 0,49 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi imkânı tanıyor.
Togg, T10F V1-V2 versiyonlarında 1 milyon liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, T10X V2 modelinde ise 800 bin lira için aynı koşulları sunuyor.
Suzuki, S-Cross modelini 200 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satışa çıkarıyor.
Hyundai, Inster modelinde 200 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi uyguluyor.
Nissan, Qashqai için ticari müşterilere özel 600 bin lira, 12 ay vadeli kredi imkânı sağlıyor. Juke modelinde bireysel müşterilere 240 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faiz, ticari müşterilere ise 500 bin lira 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor.
Renault, Duster modelinde 200 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunarken; Renault 5 E-Tech ve Megane E-Tech modellerinde 600 bin lira, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor.
MG, MG7 modelini tüzel müşterilere özel olarak 500 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 1,49 faiz oranıyla satışa sunuyor.
Opel, Corsa, Astra, Mokka, Grandland ve Frontera modellerinde 150 bin ila 400 bin lira arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Elektrikli versiyonlar da kampanyaya dahil ediliyor.
Škoda, Superb modelinde tüzel müşterilere özel 500 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sağlarken, Karoq modelinde de aynı tutar ve vade uygulanıyor.
Chery, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde ticari müşterilere yönelik 400 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.
Citroën, Ami modelinde 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ya da nakit indirim seçeneği sağlıyor. ë-C3, C4, ë-C4 ve C4 X modellerinde ise 150 bin lira için benzer kampanyalar uygulanıyor.
SEAT, Ibiza ve Arona modellerinde 200 bin lira krediye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.
Dacia, Sandero Stepway ve Jogger modellerinde 150 bin lira için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlıyor.
Kia, EV9 modelinde tüzel müşterilere özel 600 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunarken, Stonic modelinde 200 bin lira için aynı koşulları uyguluyor.
Fiat, Grande Panda’da 280 bin lira için yüzde 2,99 faizli kredi, Egea modellerinde 200 bin lira için yüzde 1,99 faizli kredi sunuyor. Yeni Fiat 600 ve Topolino modellerinde ise 200 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor.
BYD, Han ve Tang modellerinde ticari müşterilere özel 1 milyon liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 1,99’dan başlayan faiz oranları sunuyor. Seal modelinde 650 bin lira yüzde 0,99 faizle, Dolphin modelinde ise 300 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.