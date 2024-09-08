Otomobilde sonbahar kampanyaları belli oldu: Hangi marka faizsiz kredi imkanı sunuyor? Otomobilde Eylül Kampanyaları: Yılın ilk sekiz ayında otomobil satışları yüzde 3 arttı. Avrupa Birliği’nin (AB) trafik kazalarını azaltmak amacıyla getirdiği GSR2 olarak anılan genel güvenlik yönetmenliğinin süresi 31 Ağustos’a kadar uzatılmış ve firmalar GSR2 kapsamı dışında kalan araçları elden çıkarmak için ciddi indirim kampanyaları yapmıştı. Bu indirimler de satışların artmasını sağladı. Peki 8 Eylül itibarıyla hangi otomobilde ne kadar indirim var? (Opel, Peugeot, Nissan ve SWM'de Eylül indirimleri..)

Avrupa Birliği’nin (AB) Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2) araçlarda opsiyonel olarak sunulan bazı güvenlik özelliklerinin standart donanımda olmasını şart koşuyordu. 1 | 16

Otomobil markaları stoklarında bulunan bu donanım özelliklerine sahip olmayan araçları elden çıkarmak için sıfır faizli kredi ve fiyatlarda indirim gibi ciddi kampanyalar düzenledi. 2 | 16

Bu indirimler de satışlara pozitif etki etti. Enflasyonist ortamda fiyatların daha da artacağını düşünen vatandaşlar da otomobil alımlarını öne çekti. 3 | 16