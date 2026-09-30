Otomobillerde kurallar değişti: Dev maliyet ortadan kalkıyor
Otomotiv sektörünün hesaplarını değiştirecek yeni düzenleme karara bağlandı. Yakıt ekonomisi kurallarının gevşetilmesiyle üreticilerin 2031’e kadar teknoloji maliyetlerinde 60,6 milyar dolarlık düşüş bekleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD’de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren yakıt ekonomisi düzenlemesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni kuralların otomobil üreticilerinin teknoloji maliyetlerini 2031 yılına kadar toplam 60,6 milyar dolar azaltacağı hesaplandı. Düzenlemeden en büyük maliyet avantajını elde edecek şirketin ise General Motors (GM) olması bekleniyor.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, pazartesi günü kesinleşen yeni yakıt ekonomisi kuralları GM’nin teknoloji maliyetlerinde 2031 yılına kadar 20,4 milyar dolarlık düşüş sağlayacak.
Trump yönetiminin hesaplamalarına göre otomotiv sektörünün toplam teknoloji maliyetindeki düşüş 60,6 milyar doları bulacak. Maliyet avantajının araç başına yaklaşık 1.289 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.
2024 yılında belirlenen önceki yakıt ekonomisi standartlarının yalnızca GM’ye 2031 yılına kadar yaklaşık 31,7 milyar dolarlık maliyet oluşturacağı tahmin edilmişti.
Yeni kurallar aralıkta devreye girecek
Yeni düzenlemenin aralık ayının başlarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kuralların gevşetilmesiyle otomobil üreticilerinin yakıt tüketimini azaltmak amacıyla pahalı emisyon ekipmanları kullanma veya daha sıkı standartları karşılamak için elektrikli araç üretimini artırma zorunluluğu azalacak. Böylece üreticilerin yeni teknolojilere yönelik harcamalarında milyarlarca dolarlık düşüş yaşanması bekleniyor.
GM'de 20,4 milyar dolarlık maliyet avantajı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) hesaplamalarına göre yeni düzenlemenin şirketlere sağlayacağı maliyet avantajında GM ilk sırada yer alıyor.
GM’nin teknoloji maliyetlerinin 20,4 milyar dolar azalması beklenirken, Stellantis için 6,6 milyar dolar, Ford için 5,8 milyar dolar, Toyota için 4,5 milyar dolar ve Honda için 4,1 milyar dolarlık düşüş öngörülüyor.
GM, yeni düzenlemenin hedeflerini desteklediğini belirterek yakıt ekonomisi standartlarının piyasa koşullarıyla daha uyumlu hale getirilmesi yönündeki yaklaşımı olumlu karşıladığını bildirdi.
Yakıt ekonomisi cezalarında da değişiklik yapılmıştı
ABD’de otomobil üreticilerinin yakıt ekonomisi standartlarına uymaması halinde karşı karşıya kaldığı cezalar da daha önce önemli bir değişikliğe uğramıştı.
ABD Kongresi geçen yıl yakıt ekonomisi gerekliliklerinin karşılanamaması nedeniyle uygulanan cezaları sona erdiren düzenlemeyi kabul etmişti. Stellantis, 2019’dan itibaren söz konusu gereklilikleri karşılayamadığı gerekçesiyle yaklaşık 775 milyon dolar ceza ödemişti.
GM ise 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin 128,2 milyon dolarlık cezanın yanı sıra yaklaşık 5,9 milyon aracın fazla emisyon saldığına yönelik hükümet soruşturması kapsamında 145,8 milyon dolar ceza ödemişti. Şirket ayrıca yüz milyonlarca dolar değerindeki yakıt ekonomisi kredilerinden vazgeçmişti.
Biden döneminde standartların sıkılaştırılması gündemdeydi
Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ise yakıt ekonomisi standartlarının daha da sıkılaştırılması planlanıyordu. NHTSA, 2023 yılında yaptığı hesaplamada 2032’ye kadar uygulanması planlanan daha sıkı standartların otomotiv sektörüne yaklaşık 14 milyar dolarlık ceza maliyeti oluşturabileceğini öngörmüştü.
Bu tutarın yaklaşık 6,5 milyar dolarının GM, 3 milyar dolarının Stellantis ve 1 milyar dolarının Ford tarafından karşılanabileceği tahmin edilmişti.
Ancak 2024 yılında kabul edilen nihai düzenlemeyle şartlar gevşetilmiş ve otomotiv sektörünün 2027-2031 döneminde karşılaşacağı toplam cezaların 1,83 milyar doları aşmayacağı belirtilmişti.